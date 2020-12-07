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陸射新衛星 供一帶一路圖資
北京時間12月6日11時58分，中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（長三乙火箭），順利將高分十四號衛星送入預定軌道。
中新社報導，高分十四號衛星是高分辨率對地觀測系統、大陸國家科技重大專項安排的光學立體測繪衛星，可高效獲取全球範圍高精度立體影像，測製大比例尺數字地形圖，生產數字高程模型、數字表面模型和數字正射影像圖等產品，將為「一帶一路」建設等提供基礎地理信息保障。
中國航天科技集團一院長征三號甲系列火箭主任設計師張亦朴表示，與以往的任務相比，本次長三乙火箭發射有兩大變化：一是整流罩增加了900毫米，二是長三乙火箭首次執行低軌發射任務。
此次發射的高分十四號衛星「個頭」比較高，超過以往整流罩的高度。為適應任務需求，本發長三乙火箭的整流罩在以前4.2米直徑整流罩基礎上又加高了900毫米。整流罩的加高，使火箭外形發生變化，全箭總長達58米，因此該發火箭也被稱為長三乙改5型火箭。
「以往，長三乙火箭均是執行高軌發射任務，包括地球同步轉移軌道（GTO軌道）、中地球軌道（MEO軌道），本次發射是長三乙火箭首次執行低軌發射任務，即太陽同步軌道任務（SS0軌道）。」張亦朴說。
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