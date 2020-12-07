陸大型無人機「准生證」 首落戶德陽

11月27日，大陸民航局航空器適航審定司，向四川省天域航通科技有限公司正式頒發了鴻雁（HY100）大型無人機系統「設計生產批准函」，標誌著大陸首個大型無人機「准生證」落戶四川德陽什邡市。

四川天域航通公司是一家專業從事大型無人機、載人通航飛機研發、生產、銷售、市場運營、服務保障為一體的高科技創新型企業，是大陸民航局指定的大型無人機適航審定試點單位。

本次通過適航審定的鴻雁（HY100）無人機系統，為多用途大型物流貨運無人機，可載重1.8噸，最大航程1560公里，超短距起降距離200米以內。

近年來，德陽依託良好的裝備製造基礎和全球飛行訓練規模最大的中國民航飛行學院，與中航工業、成飛，以及波音、空客等企業開展深度合作，大力發展通航產業，現已形成集研發製造、培訓運營、保障服務於一體的完整通航產業鏈條，擁有航空零部件、航空新材料及航空特種設備研發製造企業48家，建成4D類機場1個、直升飛機臨時起降點10個。先後引進明日宇航、科新機電、天域航通等重點企業，加快建設什邡通航產業園，傾力打造千億級航空產業集群。

此次大陸首個大型無人機「設計生產批准函」落地德陽，開創了民用大型無人機適航審定的新模式，為德陽通航事業發展打開了新領域，也為德陽構建現代產業體系提供了強大動能。