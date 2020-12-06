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陸「紙上服刑」問題嚴重 官方出手整頓

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸近日整頓服刑亂象，尤其是未實際服刑卻拿到刑滿釋放證明書的「紙面服刑」問題。（圖／取自新浪網）
大陸近日整頓服刑亂象，尤其是未實際服刑卻拿到刑滿釋放證明書的「紙面服刑」問題。（圖／取自新浪網）

大陸近日整頓服刑亂象，尤其是未實際服刑卻拿到刑滿釋放證明書的「紙面服刑」問題。黑龍江呼蘭、松濱2所試點監獄及四川宜賓市所在的5所省屬監獄對「減、假、暫」案件倒查20年，抓住多次減刑、「踩點減刑」、編寫虛假病情鑒定等服刑問題，排查案件8萬多件，確認並整改違規違法問題307個。

據了解，今年7月到11月，中共中央政法委在黑龍江省哈爾濱市及呼蘭區、江蘇省徐州市及雲龍區、河南省三門峽市及靈寶市、四川省宜賓市及珙縣的法院、檢察院、公安、司法行政機關，以及陝西省寶雞市國家安全局，黑龍江省呼蘭、松濱2所監獄，開展了政法隊伍教育整頓試點工作，35家試點單位、1.6萬名幹警參加教育整頓。

中共中央政法委開展的教育整頓試點工作以來，黑龍江省紀委監委駐省司法廳紀檢監察組充分發揮派駐監督職能，主動擔當作為，對駐在部門呼蘭、松濱2所試點監獄的教育整頓試點工作開展政治監督。

針對大陸監獄系統存在的廉政風險，各相關單位結合身邊實際案例，教育引導監獄民警把好理想信念「總開關」。四川省宜賓市以案為鑒、以案明紀，將課堂擺到庭審、監獄「第一現場」，召開政法隊伍教育整頓警示教育會，通報政法幹警違紀違法情況。

監獄 黑龍江

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