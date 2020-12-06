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遲到2分鐘被拒登機！女子暴怒見旅客拍攝喊「我想上熱門」

香港01 / 彭琤琳
女子登機遲到大鬧候機室。圖擷自youtube
女子登機遲到大鬧候機室。圖擷自youtube

近日一名女子因遲到無法登機，於是要求航空公司再派一輛接駁車將她送到登機處，結果遭到拒絕，沒想到她竟在候機室大發雷霆，怒斥工作人員不近人情，阻礙她幫孩子餵奶，並引起眾人圍觀，她看到旁人在拍攝時更揚言「我要全國最大的點擊量」、「我就想上熱門」。

根據陸媒報導，事發在12月4日杭州蕭山國際機場90號登機口，涉事女子乘坐的是浙江長龍航空航班，原定從杭州飛往秦皇島，早上6時50分起飛。浙江長龍航空的值班王姓經理表示，該航班登機口關閉時間為上午6時30分，涉事女子到達登記口的時間為6時32分，當時登機口已經關閉，「她說自己的錶並沒有到6點30分，但在我們的候機大廳有時鐘，上面是機場統一調準的時間」。

王經理透露，當時在系統裡看到這位女士已經過了安檢，但是沒來登機，於是還特意請人廣播兩三遍，希望她盡快過來，遺憾的是沒有看到她出現。影片中可見，女子質問「差一分鐘就不能協調一個擺渡車嗎」王經理表示，已反覆向對方解釋，飛機上有100多名旅客，不可能因為她耽誤其他旅客的行程，希望她能夠理解，並告知有後續航班的話可以乘坐。

無奈該名女子情緒非常激動，王經理稱「到後面她索性躺倒在地上，因為下一班航班旅客也要登機了，她這樣會影響到後續航班，工作人員實在沒辦法，只能選擇報警」。女子後來從地上爬起來，並表示不相信登機口是6時30分關閉的，繼續指責是航空公司提早關閉。

王經理隨後陪她到機場公安處調取監控查看，「監控顯示，登機口是6點30分關閉，她到達的時間為6點32分半」，據悉，女子情緒逐漸平靜後，工作人員陪她到櫃枱辦理退票手續，並購買了新的機票。

事件在網上引起熱議，有人認為機場確實可以「人性化一點」，但也有人批評涉事女子是無理取鬧，「規矩就是來遵守的，雖然有特例可以列外，但是如果你晚一分鐘要特例 ，他晚一分鐘也要特例，那所有的規定、法律就失去意義了」、「特殊情況真的可以再安排一下」、「機場可以延遲三五個小時，人家晚一分鐘就不准登機，確實霸道」、「態度好點有商有量沒准還能給你協調，態度那麼差只能按照規矩辦事了」、「其實角度不同而已，哺乳期的媽媽奶脹起來真的很難受，不能只是評價她無理取鬧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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