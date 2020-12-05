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5警圍觀看女孩「溺水身亡」 網炮轟：他們像是怕弄濕了鞋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名穿著白色帽T的女子站在水中，水深到膝蓋處，雖然岸上已有警察待命，且途中不斷進行勸導，但女子仍跳入河中。 圖／瀟湘晨報
一名穿著白色帽T的女子站在水中，水深到膝蓋處，雖然岸上已有警察待命，且途中不斷進行勸導，但女子仍跳入河中。 圖／瀟湘晨報

昨（4）日於中國安徽安慶有一名女子意圖跳河身亡，雖然身旁已有5名警察到場，但卻無人進入河中阻止憾事發生。事發後，此影片遭上傳網路，警察的應對方式也受各方質疑，許多網友也紛紛留言認為他們沒有第一時間救援，疑似「目視女孩溺亡」。

據陸媒「瀟湘晨報」報導，影片中可見一名穿著白色帽T的女子站在水中，水深到膝蓋處，雖然岸上已有警察待命，且途中不斷進行勸導，但女子仍跳入河中，並且迅速漂至深水區，岸上的警察雖然試圖搭人橋，但女子卻越漂越遠，打撈上岸後經搶救確認死亡。

目前，警方已成立調查組，對涉事警察已被停職調查。對此，京師律師事務所範辰律師稱，警方提前接到報警有人跳河，應該提前做好救人預案，派會游泳的的警察前往。同時，作為警察在法律上有救助義務，而不是看著女孩溺亡，涉嫌玩忽職守罪。

影片在網路上引起批評，「警察救人是他的職責啊，哪天有人當街持刀砍人，警察也要避險了是不是，烏雞鮁魚，不想冒險就別當警察，真的很危險，但當了就要負責啊」、「一條生命在眼前消失，怎麼可以這麼慢悠悠的救」、「就算不會游泳，在淺水區就可以救人的，但卻像是怕弄濕了鞋的樣子」。

但也有一派網友指出，「無論會不會游泳這種情況都不推薦直接救援，冬天的河水裡救人稍有不慎救援者也會有生命危險，只會給施救增加負擔」、「不會游泳，下深水區就是自殺」、「警察也有家人要考慮阿」。

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岸上的警察雖然試圖搭人橋，但女子卻越漂越遠，打撈上岸後經搶救後確認死亡。 圖／瀟湘晨報
岸上的警察雖然試圖搭人橋，但女子卻越漂越遠，打撈上岸後經搶救後確認死亡。 圖／瀟湘晨報

警察 律師 國安

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