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用一元和零食引入房間 八旬翁猥褻5歲女童害她染性病

香港01 / 孫聖然
5歲女童向警方指認兇嫌。 圖／騰訊視頻
5歲女童向警方指認兇嫌。 圖／騰訊視頻

日前於中國福建泉州，一名5歲女童早前遭86歲男性老人猥褻，染上性病。目前，當地司法部門及婦聯已經介入調查。涉事老人在家中被警方監視居住。

據了解，來自貴州的5歲女童萱萱一家在福建泉州租屋居住。86歲的蔡某是房東的父親，他的房間與萱萱一家的房間只有一間客廳之隔。平時萱萱的家人外出都會委託蔡某幫忙照顧。

萱萱的父親稱，今年9月，發現女兒下體流血。送院檢查後結果顯示，萱萱處女膜破裂，並且染上性病，於是報警處理。

經過警方的詢問調查，萱萱指認了86歲的蔡某。據了解，蔡某平時會以一元人民幣和零食作為誘惑，騙萱萱入自己的房間，並進行不軌做法。

但是，事發後蔡某否認自己性侵5歲的萱萱，他稱只是摸了下體，並無再過分的行為。蔡某的7名子女案發後也沒有向萱萱的家人道歉，還表示不會出醫藥費用，更揚言「愛報警就報警，隨便你們怎麼辦」。

據了解，當地檢察院成功幫助萱萱申請到一萬元的民政救助金，目前已經開始了前期的治療。至於涉事老人蔡某，目前在家中被警方監視居住，當地檢察院表示，「蔡某86歲身上有很多病，看守所那邊不會收他的」。

5歲女童的診斷證明。 圖／騰訊視頻
5歲女童的診斷證明。 圖／騰訊視頻

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文章授權轉載自《香港01》

福建 猥褻 人民幣 男性 性侵

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