小學外「隨機殺人」釀2童死亡 精神病兇嫌被執行死刑

前（2018)年6月，中國上海市世界外國語小學校門前發生一宗隨機殺人的案件，最終造成2名小學生死亡，另有2人受傷。上海第一中院去年5月一審宣判，被告黃一川犯故意殺人罪被判處死刑。至3日時，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，上海市第一中級人民法院已依法對黃一川執行死刑。

案情指，黃一川因自認為遭到他人的欺辱和傷害，遂產生殺害無辜兒童以洩私憤的歹念，曾經在2017年3月至10月，先後在上海、廣州等地拍攝多間小學、幼稚園照片，選擇作案目標。2018年6月，經反覆實地觀察，黃一川決定以上海市世界外國語小學的學生作為目標。

同年6月28日，黃一川在早上7時許攜帶事先準備的不銹鋼斬切刀至該校附近駐足窺探，伺機作案。11時30分許，黃一川尾隨該校小學生譚某某、費某某、金某某、學生家長張某某等人，行至距校南門約130米處時，拿出斬切刀砍殺釀成傷亡。

法院一審指指出，雖然經鑑定後，黃一川證實患有精神疾病，被評定為只有限定刑事責任能力。但鑑於黃的罪行極其嚴重，人身危險性極大，且其精神疾病對其犯案時辨認、控制自己行為能力沒有明顯影響，應依法予以嚴懲，遂決定判處死刑。

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文章授權轉載自《香港01》