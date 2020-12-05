他為謀生「變性賣淫」染愛滋仍故意多次性交易遭判刑

中國廣東省恩平市法院近日宣判一宗故意傳播性病案件。來自廣西的阿雨（化名）在知道自己感染愛滋病的情況下仍多次賣淫，被判處有期徒刑一年，並罰款人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）。

據悉，阿雨原本是男兒身，其在變性手術後到公安機關作了性別更正。

法院審理查明，阿雨以謀生為藉口，於去年11月至今年7月期間，在恩平市恩城街道南鎮路、萬興東路一帶從事賣淫活動，先後與5名嫖客進行性交易行為。阿雨在警方掃黃行動中被抓獲歸案，並交代了自己是HIV感染者。

法院審理認為，阿雨無視法律，明知自己患有嚴重性病，卻不顧重大風險從事賣淫行為，已構成傳播性病罪。其犯罪的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立。考慮到其犯罪事實、性質、存在自首等情節，以及未造成他人感染病毒和認罪態度後，作出上述判決。

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文章授權轉載自《香港01》