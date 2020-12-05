嫌犯買「死亡證明」避刑責 多間網拍價格最低800元一張

中國江蘇揚州市民莫某（化名）涉嫌詐騙他人人民幣190多萬元（約新台幣820萬），為了逃避法律的制裁，莫某竟然偽造死亡證明送到中國江都區人民法院。

據中國傳媒發現，實際上不少網路商店也有提供類似的業務，有賣家更宣稱只要人民幣200元（約新台幣863元）即可定制一張死亡證明。

中國記者以「死亡證明」作為關鍵字在某網絡平台搜索後，發現有十多間店舖有相關服務，業務五花八門，除了出售醫療單位死亡證明書，更有出國簽證材料、病危通知書等。

其中一名賣家就表明死亡證明200元一份，並在微信發來了一張單據樣本，其中公章和人名等信息進行了模糊處理。之後，賣家要求內媒記者提供行政區編碼、編號、姓名、性別、年齡、出生日期、身份證號、住址、死亡時間、死亡原因、家屬姓名、家屬電話、家屬地址、醫院名稱、派出所名稱、派出所證明時間等一系列資料。

賣家又稱，顧客可按需要定制公章，一般是公司工作人員為了請喪假而用。記者隨後在評論區發現有買家留下的「正評」，並附上蓋有某醫院公章的診斷書，「公司請假需要一套，看這家老闆態度很好，選擇了這家，很專業，都是按我的要求做的。」

詳細了解後，記者馬上將情況反饋至該網絡平台，一名工作人員坦言是首次有人反映類似情況，質檢部門會對店鋪進行實地考察，承諾若確實存在問題必嚴肅處理。隨後，該記者發現相關網絡鏈接的內容均已被替換。

據高朋南京律師事務所律師徐應超介紹，偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權利，並處罰金；情節嚴重者處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。偽造公司、企業、事業單位、人民團體的印章者，處3年以下有期徒刑、拘役、管製或者剝奪政治權利，並處罰金。

他又強調，針對網絡犯罪，若平台方監管缺失或沒有盡到監管責任，造成嚴重後果，也會承擔刑事責任。

實際上不少網路商店也有提供類似的業務，有賣家更宣稱只要人民幣200元（約新台幣863元）即可定制一張死亡證明。 圖／現代快報

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文章授權轉載自《香港01》