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19年來遭家暴靠偷情慰藉 妻忍無可忍淋汽油燒死丈夫

香港01 / 陳進安
中國重慶一名李姓女子與丈夫長達19年的婚姻期間，經常遭到另一半家暴，心灰意冷又不敢離婚的她除了忍耐，便開始了一段段婚外情，以尋找慰藉。 圖／ingimage
中國重慶一名李姓女子與丈夫長達19年的婚姻期間，經常遭到另一半家暴，心灰意冷又不敢離婚的她除了忍耐，便開始了一段段婚外情，以尋找慰藉。 圖／ingimage

中國重慶一名李姓女子與丈夫長達19年的婚姻期間，經常遭到另一半家暴，心灰意冷又不敢離婚的她除了忍耐，便開始了一段段婚外情，以尋找慰藉。

去（2019)年11月，李女決定趁丈夫入睡後，用火點燃汽油將其燒死，事後落網並遭起訴。中國重慶市第四中級人民法院日前一審判決，李女故意殺人罪成，被判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身。

中國裁判文書網近日公開該案的一審判決書，顯示現年40歲的李女無業，與愛好喝酒的秦姓丈夫於2000年8月成婚，然而自此夫妻二人就一直關係緊張。鄰居們表示，秦男不喝酒的時候很有禮及客氣，但喝酒之後就像變了一個人，夫妻兩人經常吵架、打架，有時能看到李女身上、頭上有青、腫情況，秦更有一次把妻子打得到處是血，驚動鄰居報警。

李女的女兒則憶述，父母自她六七歲起，基本上就是三天一小吵、五天一大吵，期間父親會動手，母親不敢還手；父親又時常懷疑母親在外面有不正當男女關係，甚至懷疑她不是親生的。長久以來，李女只得默默忍受酒後暴力，即使想外出打工亦不獲准，秦男還曾威脅李女如果離婚，就把她父母都殺了。

既害怕又心灰意冷的李女，慢慢開始在其他男人身上尋求安慰。例如，她前年出外打牌時認識了一名冉姓男子，遂把對方當作傾訴對象，交往約半年後開始發生關係。據冉男指，有次秦男喝醉了酒後到茶館找李女，竟當着眾人的面打她。而此前，秦男更有一次拿菜刀將家中的床頭櫃和被鋪割爛，最後驚動救護員到場。

忍無可忍的李女最終萌生用汽油燒死丈夫的念頭。去年11月23日，她用丈夫的醫保卡登記購買汽油，並在3日後的凌晨趁秦男回家倒睡在梳化上，將汽油潑在周圍，放火後逃離現場。

秦男被當場燒死，李女隨後也在殯儀館被警方逮捕。據指，李女作案前仍處於內心掙扎中，打算如果秦男回家不打她，她就不動手，但再動粗，她就把他殺了。然而結局仍是邁向悲劇發展。

法院一審認為，秦男長期毆打、辱罵李女，對李猜忌、懷疑，對家庭關係的惡化承擔主要責任。然而，李女並沒選擇正當合法的途徑解除婚姻關係或者尋求相關機構的保護，而與他人保持不正當男女關係，亦違背夫妻間應當忠實的義務；被害人在案件的誘因上有過錯，但案發當時並不存在緊急狀態，被告卻有預謀地採取故意殺人的方法來解決夫妻積怨，屬本案的主要過錯者，遂作上述判決。

延伸閱讀：

夫婦爭執引發家暴 妻子遭丈夫毆打兼淋汽油全身燒傷

不堪丈夫長期家暴 廣西婦與子女聯手殺人拋屍

文章授權轉載自《香港01》

夫妻 婚姻 殺人 離婚 婚外情 家暴

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