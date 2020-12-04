中國疫苗外交蓄勢待發 深圳機場可望成配送基地

隨著多支2019冠狀病毒疾病疫苗進入3期臨床試驗，中國「疫苗外交」也有動靜。據報導，深圳國際機場可望成為中國配送疫苗的基地，目前已在機場內打造多個冷藏庫，並由專業防控人員進駐。

美國有線電視新聞網（CNN）3日率先披露，中國官方可能已經選定了深圳國際機場，作為中國向世界各國配送疫苗的基地。

報導指出，目前機場裡的一間倉庫中已設置多個白色冷藏設施，每個設施外都裝有顯示器，能反映內部的溫度。現場有專業防控人員進駐，同時也有穿著防護衣的保全人員看守，任何進入這個區域的人都要穿著全套防護裝備，甚至事前必須經過2週的隔離。

報導指出，整體設施總面積達350平方公尺（約105坪），原先是設計用來作為冷凍鏈倉庫，用於存放冷凍食品和物品。疫情爆發後已改造成用以存儲病毒檢測試劑盒，而現在再度改以儲存疫苗之用。屆時疫苗將從深圳機場出發，透過溫控貨運輸往世界各地。

報導並指，與美國輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）的疫苗相比，中國疫苗被認為擁有的優勢在於大多都不需要極低溫儲存，只需要達到攝氏2度到8度的標準冷藏温度即可。這使得運輸和分發更加容易。

報導也提到，目前多個國家向中國採購進行臨床試驗的候選疫苗，也是循這樣的管道運輸。

從中國投入疫苗開發以來，中國國家主席習近平與國務院總理李克強多次在國內與國際場合表示，中國的疫苗會與世界共享，特別是發展中國家。中國外交部長王毅也強調，中國的疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為構建人類衛生健康共同體作出貢獻。

分析認為，疫苗外交被中國視為是洗刷「造成疫情爆發」惡名的外交政策工具，以促進軟實力和增強國際影響力。