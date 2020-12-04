影／「妳是甚麼東西！」孫在地鐵迫奶奶讓座 眾怒斥：沒家教

北京一名年約9歲的男童周三（2日）被拍到在地鐵車廂內向其奶奶破口大罵，不僅多次呼喝奶奶讓座給他，「我警告妳給我起來」，甚至斥責勸阻的乘客：「幹妳的事去，不要管我！」片段曝光後，網民紛批評男童目無尊長，認為「孩子敢這樣還不都是自己爹媽慣的？」

事發於北京地鐵4號線，當日奶奶接孫子放學一同乘坐地鐵回家，不料甫一坐下就被孫子要求讓座，「我警告妳給我起來！妳是個甚麼東西！聽不懂人話嗎？」奶奶隨即說：「你要是再這樣大聲喧嘩，一會到了以後，我就自己騎車走，因為你這樣的孩子不能要。」沒想到孫子聞言竟說：「就不讓妳這個老東西坐！」

旁邊一名女乘客看不過眼，上前好言相勸：「你做的事讓大家都看不慣你知道嗎？有你這樣跟大人說話的嗎？」質問男童讀甚麼學校，他卻答道「臭學校！」還大聲說「幹妳的事去，不要管我！」奶奶見狀於是教訓他：「阿姨說的你聽見了嗎？你要是這樣的話，從明天開始我也不接送你了，讓你爸你媽自己想著去！缺家教。」然而男童始終當耳邊風，繼續大吼道：「起來！給我起來！」

有目擊者其後透露事件來龍去脈稱二人上車時，車廂只有一個空座位，奶奶打算坐下休息，惟孫子執意要她起身讓座，奶奶曾耐心解釋下車後還得騎車帶他回家，因此想先坐下來休息一會，但孫子堅拒。

網民對男童的行為紛表示不滿，留言批評「父母這樣，孩子才會這樣吧，別說尊老愛幼，基本的禮貌都沒有」、「這小孩缺家教，徹底廢了」、「這奶奶估計在家也不受兒女尊重，孩子在家也就有樣學樣」、「凡是這種小孩對自家長輩不敬的，都是一句話：活該，自作自受」。

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文章授權轉載自《香港01》