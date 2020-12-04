陸人工影響天氣 鑽研核心技術

大陸國務院辦公廳日前印發《關於推進人工影響天氣工作高質量發展的意見》（以下簡稱意見）。

中新社報導，《意見》從四方面提出推進人工影響天氣工作高質量發展的具體舉措：一是做好重點領域服務保障。強化農業生產服務，加大重點區域、重要農事季節的抗旱、防雹作業力度，保障國家糧食安全和重要農產品供給。支持生態保護與修復，發揮人工影響天氣在水源涵養、水土保持、植被恢復、生物多樣性保護、水庫增蓄水等方面的作用。做好重大應急保障服務，完善應對森林草原火災火險、異常高溫乾旱等事件，及時啟動相應人工影響天氣作業。

二是增強基礎業務能力。提升監測能力，構建「天基－空基－地基」雲水資源立體探測系統。提升作業能力，發展高性能增雨飛機，推進作業飛機駐地專業保障基地和設施建設，加快地面固定作業點標準化建設，推進作業裝備改造和列裝。提升指揮能力，推進國家和地方人工影響天氣指揮平台建設，提升指揮調度和區域協同水平。

三是強化科技創新和人才支撐。聚焦關鍵核心技術攻關，支持人工影響天氣基礎研究、應用研究，加大重大科技攻關力度。改善科學試驗基礎條件，建設國家級人工影響天氣科學試驗基地和重點實驗室，分類建設科學試驗示範區。加強人才和專業隊伍建設，加強人工影響天氣科技創新團隊和高層次人才隊伍建設，加強基層專業化作業隊伍建設。

四是健全安全監管體系。落實安全生產領導責任，確保人工影響天氣工作安全責任措施落實落地。加強重點環節安全監管，健全部門緊密協作的聯合監管機制，切實消除安全隱患。提高安全技術水平，加強安全技術防範和信息化管理，推廣物聯網、智能識別、電子晶片、信息安全等技術應用。

《意見》要求，要強化組織領導，全面加強對全大陸人工影響天氣工作的統籌規劃、政策指導和區域協調，地方各級人民政府要將其納入當地經濟社會發展規劃統籌考慮。要完善聯動機制，加強大陸中央與地方之間、部門之間、區域之間的溝通協調，建立上下銜接、分工協作、統籌集約的人工影響天氣工作機制。要切實加大投入，將人工影響天氣工作相關經費列入政府預算，加大對中西部地區的支持力度。要依法依規管理，嚴格執行氣象法、人工影響天氣管理條例、民用爆炸物品安全管理條例等法律法規，完善配套規章制度。