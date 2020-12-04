陸每萬人口專利量15.2件

根據大陸國家知識產權局消息，截至2020年10月底，大陸每萬人口發明專利擁有量達到15.2件。此前的官方數據顯示，截至2020年6月底，大陸每萬人口專利擁有量為14.3件。

據中新社報導，大陸國家知識產權局介紹，大陸知識產權（智慧產權）創造、保護、運用正全面加強，在知識產權創造方面，發明專利申請量連續9年位居世界第一，2019年中國PCT（專利合作條約）國際專利申請量達到5.899萬件、升至全球第一；截至今年10月底，中國每萬人口發明專利擁有量達到15.2件；世界領先的5000個品牌中，中國佔408個，總價值達到1.6兆美元，其中9個品牌排名世界前25位。

在知識產權保護方面，中國大陸嚴保護、大保護、快保護、同保護統籌推進，知識產權保護社會滿意度由2015年的68.72分提升到2019年的78.98分，提高了10分以上。

在知識產權運用方面，中國大陸2018年全國專利密集型產業增加值達到10.71兆元人民幣，超過10兆元人民幣大關，對GDP增長的貢獻率達到15.7%；專利商標質押融資額由2015年的848.5億元人民幣，提高到2019年的1515億元人民幣，增加近一倍。

2019年，中國大陸涉及知識產權的技術合約成交額達到9286.9億元人民幣，同比增長137.7%；知識產權使用費出口額達到454.5億元人民幣，同比增長23.6%，提前兩年完成知識產權十三五規劃目標；地理標誌相關產值超過1兆元人民幣，成為不少地方發展特色經濟，實施精準扶貧的有效途徑。