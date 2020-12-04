陸每萬人口專利量15.2件

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸國家知識產權局消息，截至2020年10月底，大陸每萬人口發明專利擁有量達到15.2件。此前的官方數據顯示，截至2020年6月底，大陸每萬人口專利擁有量為14.3件。　　

據中新社報導，大陸國家知識產權局介紹，大陸知識產權（智慧產權）創造、保護、運用正全面加強，在知識產權創造方面，發明專利申請量連續9年位居世界第一，2019年中國PCT（專利合作條約）國際專利申請量達到5.899萬件、升至全球第一；截至今年10月底，中國每萬人口發明專利擁有量達到15.2件；世界領先的5000個品牌中，中國佔408個，總價值達到1.6兆美元，其中9個品牌排名世界前25位。　　

在知識產權保護方面，中國大陸嚴保護、大保護、快保護、同保護統籌推進，知識產權保護社會滿意度由2015年的68.72分提升到2019年的78.98分，提高了10分以上。　　

在知識產權運用方面，中國大陸2018年全國專利密集型產業增加值達到10.71兆元人民幣，超過10兆元人民幣大關，對GDP增長的貢獻率達到15.7%；專利商標質押融資額由2015年的848.5億元人民幣，提高到2019年的1515億元人民幣，增加近一倍。

2019年，中國大陸涉及知識產權的技術合約成交額達到9286.9億元人民幣，同比增長137.7%；知識產權使用費出口額達到454.5億元人民幣，同比增長23.6%，提前兩年完成知識產權十三五規劃目標；地理標誌相關產值超過1兆元人民幣，成為不少地方發展特色經濟，實施精準扶貧的有效途徑。

專利 人民幣

延伸閱讀

習近平宣布：大陸如期完成脫貧目標

習近平宣布如期完成脫貧 要求維持動態清零

佳世達布局9大醫療艦隊 明年營運規模上看200億

新冠疫情改變大陸餐飲業生態 行業洗牌加速

相關新聞

海峽兩岸出版交流季 廈門登場

海峽兩岸出版交流季暨第三屆兩岸出版與人文智庫論壇2日在福建廈門開幕。

媽祖故鄉福建莆田 深化兩岸醫療合作

根據「海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區」招商項目集中簽約儀式消息，「媽祖故鄉」福建莆田正不斷深化兩岸醫療合作。

長沙機場擴建 動起來

湖南長沙機場改擴建暨綜合交通樞紐工程3日正式啟動，工程按滿足年旅客吞吐量6000萬人次、貨郵吞吐量60萬噸目標設計，總投...

陸每萬人口專利量15.2件

根據大陸國家知識產權局消息，截至2020年10月底，大陸每萬人口發明專利擁有量達到15.2件。此前的官方數據顯示，截至2...

陸人工影響天氣 鑽研核心技術

大陸國務院辦公廳日前印發《關於推進人工影響天氣工作高質量發展的意見》（以下簡稱意見）。

晚間9點後禁廣場舞 河南許昌新規引熱議

大陸河南許昌公布「許昌市文明行為促進條例」，其中一條規定，晚上九點後禁止跳廣場舞，違者將遭罰款；消息一出立即上了微博熱搜...

離婚難 明年起大陸離婚需過五關並經30天「冷靜期」

面對節節攀升的離婚率，明年1月1日起，大陸民眾若想申請協議離婚，必須通過申請、受理、冷靜期、審查、登記（發證）等五大陸步...

嫦娥五號登月漏夜趕工 僅打包2公斤月壤避免火箭超重

嫦娥五號探測器12月1日午夜剛剛著陸月球就「漏夜趕工」，開啟「挖土」模式。截至2日22時，經過約19小時月面工作，嫦娥五...

驚艷全場！廣西獨腿女穿旗袍 健美賽奪冠軍

廣西一名姑娘穿旗袍參加健美比賽，讓現場觀眾驚艷。與其他參賽選手不同的是，她只有一條腿，但自信而優雅，拄著拐杖完賽並且取得...

性侵4歲幼女…哈爾濱惡狼速被判死 官媒：嚴懲宣示零容忍

哈爾濱一名四歲女童3個月前遭鄰居抱走性侵，並導致嚴重傷殘，各界呼籲嚴懲惡狼。該案2日宣判，被告人被判處死刑，剝奪政治權利...

大爺大媽落淚 河南立法廣場舞晚上9點後不准跳

大爺大媽在街上跳廣場舞，這道獨特風景將受法律「綁手綁腳」。河南省許昌市立法規定，明年元旦起，每日晚上9時後不准跳廣場舞，...

奶茶店女老闆開色情直播被捕 庭上披露背後心酸原因

上海市一奶茶店女老闆蔡倩（化名），早前因要交店租，又不忍苦苦經營的小店瀕臨倒閉，竟在色情直播平台上擔任主播。

熱門新聞

香港學民三子重判入獄 周庭當庭痛哭、黃之鋒「會撐住」

9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

嫦娥五號探測器 月壤「挖土」成功

黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長裴洛西斥令人髮指

奶茶店女老闆開色情直播被捕 庭上披露背後心酸原因

香港前議員許智峯宣布流亡海外 退出民主黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。