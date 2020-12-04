長沙機場擴建 動起來

湖南長沙機場改擴建暨綜合交通樞紐工程3日正式啟動，工程按滿足年旅客吞吐量6000萬人次、貨郵吞吐量60萬噸目標設計，總投資約430.2億元（人民幣，下同），將形成集高鐵、地鐵、磁浮、公路等多種交通方式為一體的綜合交通樞紐。

據中新社報導，長沙黃花國際機場作為區域性國際航空樞紐，是近年來大陸重要的復合型綜合交通樞紐之一，目前已通航162個國內外航點（國際地區47個），構建起輻射國內國際、連接五大洲的航線網路。

目前，長沙機場現有T1、T2航站樓的設計旅客容量約2000萬人次，而去年其旅客吞吐量達2691萬人次，容量已經飽和。此次改擴建主要建設機場、空管、供油等工程。

其中，機場工程投資415億，將新建一條長3600公尺、寬45公尺的第三跑道，50萬平方公尺的T3航站樓和165個機位的站坪，4.6萬平方公尺的綜合交通中心等。

T3航站樓定型方案總體形狀為五指廊構型，取意長沙之星，將採用智能化設施，實現5G智慧應用全覆蓋。綜合交通中心內接入地鐵、磁懸浮、城際快線、高鐵四種軌道交通五條軌道線路，一體化佈局步行5分鐘即可輕鬆換乘各類交通方式。

據悉，項目建成投運後，長沙機場將形成三條跑道、三座航站樓、東西航站區整體聯動運營的區域綜合交通樞紐，對完善湖南綜合交通樞紐體系，推動長株潭城市群一體化發展，促進湖南對外開放具有重要戰略意義。