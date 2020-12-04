媽祖故鄉福建莆田 深化兩岸醫療合作

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據「海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區」招商項目集中簽約儀式消息，「媽祖故鄉」福建莆田正不斷深化兩岸醫療合作。

據新華社報導，簽約儀式2日在莆田舉行。簽約共涉及5大類13個項目，總投資約200億元人民幣（含基金），涵蓋臨港產業、醫械醫藥生產、數位經濟、新城建設等多個領域。

莆田市市長李建輝在儀式上致辭表示，海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區於2019年獲批設立，是大陸首個生技和醫療健康類對台經貿合作載體平台。此次簽約項目既有補短板、強鏈條的發展類項目，又有打基礎、惠民生的基礎類項目。

這些項目對海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區乃至莆田市進一步優化產業結構、促進產業升級將產生積極影響。

莆田是「海上和平女神」媽祖誕生地，位於福建沿海中部，與台灣隔海相望，在承接台灣大健康產業就近轉移方面具有區位優勢。

此次，兩岸合資企業福建延康健康產業股份有限公司董事長魏進聰和莆田市湄洲灣北岸經濟開發區管委會副主任黃福泉簽約，項目總投資1億元人民幣，計畫建設醫療保健用制氫機、車用富氫除碳機生產線，預計年產值約1.2億元人民幣。

來自台灣南投的魏進聰表示，公司成立於2019年，是一家集科研、生產、銷售於一體的高科技企業。

此次簽約，是看中海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區的對台先行先試政策優勢和便利舉措。近年來，大陸民眾養生保健意識不斷地提升，希望通過兩岸合作推動與氫相關的健康水等產業發展。

福建醫科大學副校長黃毅敏與莆田市國資委主任林素瓊簽約，雙方合作建設福建醫科大學湄洲灣校區。黃毅敏說，計劃到「媽祖故鄉」建設校區，兩岸特色是考慮因素之一。未來希望借助兩岸醫療科技合作優勢，讓學校獲得更好發展。

據介紹，海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區總規劃面積約168平方公里，核心區13平方公里，包括一心（媽祖健康城）、兩島（忠門半島、湄洲島）、三組團（高端醫療組團、現代康養醫旅組團、生物制藥與智能醫械製造組團）。

合作區的功能定位之一是承接台灣健康產業轉移，目前已與台灣多家機構簽訂合作協議、合作框架協議或達成合作意向。

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