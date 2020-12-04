海峽兩岸出版交流季 廈門登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海峽兩岸出版交流季暨第三屆兩岸出版與人文智庫論壇2日在福建廈門開幕。

據新華社報導，本次活動的主旨為「弘揚中華優秀文化傳統、增進兩岸出版交流、擴大兩岸人文共識、促進兩岸文化融合發展」，共有70餘位兩岸嘉賓參加，包括來自九州出版社、文物出版社、黃山書社、紅旗出版社等多家機構的業界代表，和北京大學、南開大學、廈門大學等大學學者，以及在大陸大學就職的近20位台灣專家。

據介紹，論壇的主要議題涵蓋兩岸出版交流回顧與前瞻、弘揚中華優秀傳統文化與兩岸出版交流拓展與深耕、融媒體時代出版業轉型與創新、出版與人文智庫平台建設、「一帶一路」與兩岸出版合作新機遇、中文出版「走出去」與兩岸出版共創雙贏等。

福建社會科學院副院長劉小新表示，出版交流是海峽兩岸文化融合發展的重要組成部分，兩岸優秀出版物承載著中華傳統文化傳承與創新的重大使命，是提升中華文化傳播力與影響力的重要途徑。

「本次活動的舉辦，為兩岸出版界和社科界專家學者提供了深化合作的平台，期待為兩岸文化和經濟融合發展注入新動能。」劉小新說。

北京大學出版社副社長張濤認為，新形勢下，兩岸出版發行業面臨產業變革及競爭，也面臨著新的發展機遇，兩岸出版業交流有更為廣闊合作空間。

「出版作為兩岸文化交流的重要內容，在文字記錄和思想傳播上有其獨特的作用，對溝通和融合兩岸民眾的思想、感情、認知具有不可替代的效用。北京大學出版社作為出版界一員，積極實踐兩岸文化交流，並切切實實在兩岸文化交流中實現了價值的提升。」張濤說。

據介紹，本次活動由九州文化傳播中心與福建社會科學院聯合主辦，九州出版社、福建省海峽文化研究中心、國家圖書館出版社與廈門外圖集團有限公司共同承辦。

北京大學 福建 廈門

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