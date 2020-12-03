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補習班簽到也要臉部辨識 中國擬限制個資外洩

中央社 / 台北3日電

中國官方民間瘋臉部辨識，引個資洩漏疑慮。近期，包括天津、南京、杭州等城市提出將禁止強制臉部辨識；中共網信辦也擬處理手機應用程式過度收集用戶臉部個資的行為。

中國近來大力發展臉部辨識等人工智慧科技，不過也出現濫用問題。曾有家長在網上抱怨，「小區又是錄指紋，又是錄人臉的。連我兒子上的興趣班都給孩子搞面部識別簽到，有必要嗎？」

上個月，中國大陸網路一則男子「戴著頭盔看房」的短片流傳，影片字幕寫著，為保護個人信息，只能戴著安全帽去看房。一般民眾要怎麼保護個資的話題，引發網友廣泛討論。

有網友抱怨，過去的符號密碼就算洩漏了，也可以換，但臉或指紋只要被記錄識別了，就終生沒有更換的方法。

央視新聞報導，臉部辨識技術被濫用的問題愈來愈嚴重，中國大陸官方也逐漸開始重視。目前，包括天津、南京、杭州等地方，都提出了相應的政策。

天津市昨天表決通過「天津市社會信用條例」，據條例，企事業單位、行業協會、商會等禁止採集臉部、指紋、聲音等生物識別信息。

而戴安全帽看房的發生地南京，日前也發布緊急通知，要求售屋借貸中心未經別人同意，不得拍攝來訪人員的臉部資訊；也有開發商表示，繼南京之後，徐州市住房和城鄉建設局也向部分新開樓盤和續銷樓盤項目發出口頭通知，要求售樓處不得使用臉部辨識系統。

此外「智慧社區建設」讓愈來愈多社區開始安裝臉部辨識門禁，住戶出入都要強制「掃臉」，引來不少批評。

杭州市10月提請審議「杭州市物業管理條例（修訂草案）」規定，管委會不得強制住戶通過指紋、臉部辨識等生物資訊方式使用共用設施設備。

除了各種場所濫用臉部識別，中國大陸的手機過度並強制收集用戶個人資訊，甚至強制臉部辨識功能，也時常遭人詬病。

中共國家網絡安全和信息化委員辦公室1日發布「常見類型移動互聯網應用程序（App）必要個人信息範圍（徵求意見稿）」，要求不得將臉部、指紋等作為必要個資，強制用戶提供。

個資 臉部辨識

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