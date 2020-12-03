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奶茶店女老闆開色情直播被捕 庭上披露背後心酸原因

香港01 / 林芷瑩／報導
經營奶茶店的蔡倩。（網路圖片）
經營奶茶店的蔡倩。（網路圖片）

上海市一奶茶店女老闆蔡倩（化名），早前因要交店租，又不忍苦苦經營的小店瀕臨倒閉，竟在色情直播平台上擔任主播。

上海市青浦區人民檢察院周二（1日）表示，該院以傳播淫穢物品牟利罪追究蔡倩的刑事責任，對其提起公訴。

檢察院介紹，蔡倩經營一家奶茶店，原本打算兩年後與男友結婚。直至今年7月，店租突然漲了大半，惟生意依然沒有很大起色。

為了賺錢，她每天下班後會在正規平台上直播，直至某次直播中，男觀眾「毛毛」送了大量禮物，並且私信問她是否願意在其他平台上進行大尺度直播，收入比正規平台多幾倍。

蔡倩不忍奶茶店倒閉，儲錢結婚的願望也遙遙無期，於是與「毛毛」取得聯繫，並在色情直播平台上開直播賺錢。

檢察院指出，「毛毛」真名歸魯，是色情直播平台與主播之間的中介，平日會在正規直播間或網紅當中，尋找人氣一般的主播，通過送禮物獲得好感後，再私信對方進行色情直播，從中賺取提成。

歸魯向蔡倩表示，大尺度直播的收入每天可高達人民幣數千元，惟他口中所指的直播，實際是開設色情直播的計時房，即主播設立一個門檻，觀眾需按照時間支付一定數量的金幣，作為觀看色情直播的費用。

幾天後，蔡倩還過房租，就結束了直播平台的工作。她以為，即使她借助了非法渠道為自己牟取利益，但只要以後不做就可以了。但她還是很快就被警方傳喚。

青浦區檢察院指出，蔡倩以牟利為目的，傳播淫穢物品，應以傳播淫穢物品牟利罪追究其刑事責任；歸魯組織他人進行淫穢表演，應以組織淫穢表演罪追究其刑事責任。該院依法對二人提起公訴。

此事經媒體報導，引起關注。網民多對蔡倩表示同情，還有網民感嘆，高房租簡直「逼良為娼」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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