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香港前議員希望丹麥成為示威人士「避風港」

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網
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一位拜訪丹麥的香港民主派人士周三呼籲歐洲各國應該向香港的示威人士打開大門，幫助他們在面對中國共產黨時找到"脫離恐怖的避風港"。

這位民主派人士就是香港民主黨的前立法會議員許智峰，他向美聯社表示："香港今天的情況已經越來越糟。重要的是，世界知道香港不再是自由的城市。"

之前，英國向持有英國海外公民護照的約三百萬香港人放開了移民要求，允許他們在英國工作生活五年。

英國也和美國、澳大利亞和加拿大一樣，終止執行與香港簽署過的引渡協定。1997年，香港這一擁有750萬人口城市的主權由英國交還給北京。後者承諾香港擁有自治權50年不變。

許智峰於星期二抵達丹麥，根據"丹麥批判中國"協會（DanishChinaCriticalSociety）主席羅登（Thomas Rohden）的說法，許智峰此行的目的在於"改變丹麥政府的立場"。作為香港前立法會議員，許智峰從政府手中拿回了護照，也成功的在收到丹麥立法人士的邀請後得到簽證。

"如果民主國家不會一起站起來，我們將一起陷落"

"當我開始從事政治活動時，我從未夢想過有一天我可能會被監禁。但民主是脆弱的，危機時代每個地方的所有民主人士的義務是應該團結在一起。我呼籲例如丹麥這樣的民主國家跟隨英國的腳步，幫助港人在面對中國共產黨時找到脫離恐怖的避風港。

"世界各地的所有政治人物都應為民主而站起來，共同面對香港的現實情況。如果民主國家不會一起站起來，我們將一起陷落。"

丹麥外交部長科富德（JeppeKofod）表示沒有意識到許智峰的拜訪，也"沒有計劃與他見面"。在一份聲明中，科富德表示"就香港非常令人擔憂的狀況，丹麥與中國政府正在進行'重要的對話，並且緊密的與歐盟協調行事。'"

自從2019年6月抗議活動開始以來，香港警察抓捕了超過10000人次。被捕的著名民主人物包括黃志峰、周庭以及媒體大亨黎智英。今年五月，許智峰因向主席台投擲腐爛植物而被捕。

香港民主派活動人士指責香港政府和中央政府在民眾要求實現更多民主時，加強了對這一半自治地區的管控。

他們說，當局正在摧毀承諾給香港的自治權。而這座城市是比中國大陸擁有更大自由度的全球金融中心。

任琛/李魚（美聯社）

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