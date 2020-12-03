不離鄉不離土 西藏人創造營收

「我現在除了五險一金，每月都能拿到5000元（人民幣，下同）左右的工資。」日前，大陸媒體來到西藏日喀則市謝通門縣的一家生物科技企業，走上就業崗位的農牧民在此忙碌不止，企業已帶動當地800多戶農牧民從事食用菌種植工作，讓民眾足不出戶實現創收，羅布群培是其中的一位。

為了照顧年邁的父母，羅布群培從上海的職業技術學院畢業後回到了家鄉，並於2018年6月在謝通門縣生物科技企業就業，實現他照顧家人和工作兩不誤的心願。

羅布群培說：「剛到企業時，我從拌料、裝袋開始學起，現在已掌握了平菇、杏鮑菇、香菇、木耳等食用菌的配料方法和平菇、香菇的出菇管理技術。」「單一的農牧業收入無法改變家庭生活。」

據中新社報導，在西藏林芝市巴松措國家5A級生態自然旅遊景區可見，一座座特色濃郁的現代民宿，在古色古香的村落錯落有致。景區核心村落結巴村「90後」藏族小伙格列正忙著為遊客辦理入住手續。

「以前看到家門口的景區內遊人如織，很想把他們請到家裡來住，就騰出家裡的幾間房開辦了民宿。」格列自高中畢業後，選擇到外地學習旅遊服務管理，回來後把原有簡陋的民宿改造升級為精品民宿，並於2018年重新開業迎客。

「僅在2020年就創收40多萬元」，格列說，精品民宿讓全家走上了小康生活，「生意一年比一年紅火」。

在脫貧攻堅路上，西藏多地的職業技術學校也通過發展職業教育，為西藏各地源源不斷地培養和輸送一批批職業技術人才。

西藏林芝市職業技術學校創辦於1999年，目前在校學生人數2191人，其中少數民族學生佔比99%以上；農業戶口2054人，建檔立卡貧困戶子女245人。