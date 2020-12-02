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深圳羅湖一確診 緊急封村
據羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部二日晚發出通告，12月1日，深圳新增一例新冠肺炎移入病例，為一名港籍的深港跨境貨車司機。該病例的一名密切接觸者楊某居住地為羅湖區筍崗村南區146棟，楊某及其家人已於12月1日凌晨納入集中隔離醫學觀察。
據新浪新羅湖微博，楊某12月2日晚核酸檢測結果為陽性，其同住家人核酸檢測結果為陰性。
通告稱，為切實保障廣大市民朋友身體健康，現就有關事項通告如下：
一、請居住在羅湖區筍崗村南區的市民朋友，按照「應檢盡檢」原則，聽從社區工作人員安排，有序進行核酸檢測。
二、核酸檢測結果出具前，請上述區域的市民朋友暫不外出，暫不參與聚集性活動，加強個人日常防護措施，如有不適及時到就近醫院發熱門診就醫。
另據騰訊微信，羅湖區筍崗村二日晚間有大量民眾湧上街頭，由於有關部門封村，人員和車輛無法進出。
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