廣告不實 香奈兒被陸罰88萬台幣

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
香奈兒因發布虛假廣告，遭上海處罰約新台幣88萬。圖為香奈兒上海門市。（路透）
香奈兒因發布虛假廣告，遭上海處罰約新台幣88萬。圖為香奈兒上海門市。（路透）

奢侈品牌香奈兒在大陸被開罰，大陸工商資訊系統《天眼查》顯示，香奈兒（中國）貿易有限公司近日新增一條行政處罰訊息，因發布虛假廣告，遭上海監管局行政處罰人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。

界面新聞報導，公開信息顯示，香奈兒（中國）貿易有限公司，因違反行政處罰第28條第二款第（二）項規定，發布虛假廣告，被上海市靜安區市場監督管理局行政處罰人民幣20萬元，並責令停止發布。

天眼查顯示，這不是該公司第一次被行政處罰。2017年，因生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或以不合格產品冒充合格產品，香奈兒（中國）貿易有限公司被沒收物品；沒收違法所得人民幣41萬4,341元；罰款人民幣130萬元（約新台幣萬元572萬元）；責令停止銷售。

疫情緣故，全球奢侈品虧損壓力大，香奈兒今年兩度在大陸市場漲價以減輕虧損壓力。雖然奢侈品價格一路上調，但大陸市場復甦最快，照常買單。

北京商報報導，在香奈兒中國官網頁上，經典款背包產品在11月已經第二次調漲，與5月漲過的價格相比增加5%。奢侈品專家、要客集團CEO周婷認為，此次調價仍屬品牌正常行為且目標是維持品牌價值。

香奈兒 人民幣 品牌

延伸閱讀

香奈兒在大陸被罰88萬元 涉廣告不實

夢想是香奈兒！用珠寶和腕表將夢想戴上身

夢想是香奈兒！用珠寶和腕表將夢想戴上身

氣質滿點的黑白配！香奈兒新款雙色鞋讓人難以抉擇

相關新聞

環時爆內鬥 副總舉報總編養小三

大陸網路昨流傳環球時報總編輯胡錫進遭人舉報有兩名「小三」並有兩名私生子，引發各界關注。實名舉報他的是環時副總編輯段靜濤，...

兩岸青年學直播帶貨 互動秀成果

為落實「浙江8條惠台新措施」，助力台青在浙江圓夢，溫州台青年創業就業服務中心和浙江工貿職業技術學院共同舉辦的兩岸青年超級...

港府反駁美報告 籲停止干涉

香港政府2日凌晨發布新聞稿，強烈反駁美中經濟與安全審議委員會（USCC）向國會提交的報告，指報告在香港章節中的相關內容為...

不離鄉不離土 西藏人創造營收

「我現在除了五險一金，每月都能拿到5000元（人民幣，下同）左右的工資。」日前，大陸媒體來到西藏日喀則市謝通門縣的一家生...

廣告不實 香奈兒被陸罰88萬台幣

奢侈品牌香奈兒在大陸被開罰，大陸工商資訊系統《天眼查》顯示，香奈兒（中國）貿易有限公司近日新增一條行政處罰訊息，因發布虛...

京滬地鐵 刷碼互通

12月1日起，上海與北京的地鐵乘車二維碼實現互聯互通。上海地鐵乘客使用「METRO大都會」App可刷碼暢行北京地鐵，北京...

大陸貧困縣全摘帽 年底前脫貧

大陸國務院扶貧辦副主任歐青平2日表示，上個月，大陸全國剩餘的52個貧困縣陸續宣布摘帽，至此，大陸全國832個國家貧困縣已...

湖北襄陽／英烈千秋 張自忠將軍殉國處紀念園

「天地有正氣，雜然賦流形。下則為河嶽，上則為日星。於人曰浩然，沛乎塞蒼冥。」中國昔有南宋文天祥作《正氣歌》，從容就義。今年是張自忠將軍對日抗戰壯烈殉國80周年，湖北省襄陽宜城市新街鄉羅屋村，依山而建的張自忠將軍殉國處紀念園，莊嚴肅穆，彰顯將軍英烈千秋，正氣長存人間。

湖北襄陽／張自忠為國捐驅 妻李敏慧生死相隨

對日抗戰期間，中華民國陸軍第33集團軍總司令、第五戰區右翼兵團，陸軍二級上將張自忠將軍，殉國前最後遺言：「我這樣死得好，死得光榮，對國家、對民族、對長官，良心很平安。」因為他的壯烈犧牲，更凝聚了中華民族對抗侵略者的向心力。

湖北襄陽／張自忠紀念館 緬懷將軍

青山處處埋忠骨。宜城市作為張自忠將軍生前的駐節地和殉國地，除了紀念園，另一重要參訪處，是張自忠將軍紀念館。

深圳羅湖一確診 緊急封村

據羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部二日晚發出通告，12月1日，深圳新增一例新冠肺炎移入病例，為一名港籍的深港跨境貨車司機。該...

央視前主持人涉性騷實習生開庭 外媒：罕見審理案例

中國中央電視台前主持人朱軍兩年前被指控於2014年涉嫌性騷擾實習生弦子，這起案件今天在北京海淀區法院開庭。弦子透露，雖然...

熱門新聞

「民主女神」首度判入獄！周庭聽到落淚 各大日媒關注

環時驚爆高層醜聞！副總編輯舉報胡錫進有兩私生子

環球時報內鬥！副總編舉報養小三 總編胡錫進公開澄清

趙立堅槓澳洲總理 陸電視台澳洲主播：考慮放棄國籍

煽動包圍香港警總 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

澳洲政黨領袖呼籲抵制大陸貨 胡錫進譏：「紙貓」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。