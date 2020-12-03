湖北襄陽／英烈千秋 張自忠將軍殉國處紀念園

「天地有正氣，雜然賦流形。下則為河嶽，上則為日星。於人曰浩然，沛乎塞蒼冥。」中國昔有南宋文天祥作《正氣歌》，從容就義。今年是張自忠將軍對日抗戰壯烈殉國80周年，湖北省襄陽宜城市新街鄉羅屋村，依山而建的張自忠將軍殉國處紀念園，莊嚴肅穆，彰顯將軍英烈千秋，正氣長存人間。

1940年5月，張自忠在棗宜會戰中，任國民黨五戰區第33集團軍總司令；親率第74師等部渡漢江截擊南逃日軍，與敵激戰9晝夜，最終殉國。是中國抗日戰爭中，以身殉國的最高將領；也是第二次世界大戰期間，陣亡的同盟國軍事將領中軍階最高者。

紀念園牌坊，蔣中正題詞「英烈千秋」。 圖／本報湖北襄陽傳真

張自忠殉國處，發現印章及一灘血水。 圖／本報湖北襄陽傳真

紀念園坐落於綿延十里的長山上，占地142畝。牌坊前立有張自忠漢白玉雕像牆，牆上藍色點點，夜晚會綻放藍色的光芒，猶如夜空中的點點繁星。牆背面的字，是張自忠在棗宜會戰前，向官兵發的指令。牌坊上方，為蔣中正題詞「英烈千秋」。

牌坊後的階梯式步行道，全長811米，因為張自忠出生於8月11日。有1234級，走上山頂，望著當年張自忠殉國地，閉上眼睛，慘烈景象重現。步行道兩旁漢白玉護欄，有茂盛的樹木，是村民在石頭縫兒種出來的。在步行道半山腰，一處護欄圍起的長方形區域，裡面有石頭和青草，當地民眾稱為「血窩」，據傳當年張自忠犧牲時，在此處流過血。

張上將自忠殉國處紀念碑 圖／本報湖北襄陽傳真

紀念園後又擴建，在「張上將自忠殉國處」碑後，新建了一座紀念碑，高16米，中間有個白色子彈殼裝飾高5米，代表張自忠5月16日殉國。紀念碑頂端有3顆紅星，寓意他三星上將的軍銜。在距離「張上將自忠殉國處」碑不遠處，是「張上將同難官兵公墓」所在地；公墓正前方立著三塊碑：張上將同難官兵公墓、洪進田烈士紀念碑、張敬烈士紀念碑。還有一座弧形浮雕，記錄著張自忠領導下的幾場戰役。