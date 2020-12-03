聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖北襄陽／張自忠紀念館 緬懷將軍

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
紀念館張自忠騎戰馬雕像，英姿颯颯。 圖／本報湖北襄陽傳真
紀念館張自忠騎戰馬雕像，英姿颯颯。 圖／本報湖北襄陽傳真

青山處處埋忠骨。宜城市作為張自忠將軍生前的駐節地和殉國地，除了紀念園，另一重要參訪處，是張自忠將軍紀念館。

張自忠將軍紀念館坐落在宜城市革命烈士陵園內，一進四合院結構。館內碑廊裡鑲嵌20塊石碑，陳列室陳列的張自忠歷史圖片和遺物，分6個部分，全面介紹了張自忠的生平事蹟。

宜城市後又對紀念館進行改造，新改造的紀念館陳列形式由原來單一的文字，改為文字、圖片、聲、光、電一體化；陳列內容由原來的6個部分增加到11個部分，照片由80幅增加到170多幅；新增放映廳、書畫廳和《張自忠將軍》專題片播放廳。

現在宜城境內，除建有張自忠將軍紀念館和張自忠將軍殉國處紀念園外，還有自忠路、藎忱渠、張公祠、自忠亭、自忠縣碑、藎忱中學、自忠小學，以及赤土坡33集團軍司令部舊址、33集團軍幹訓班舊址、田家集大捷舊址紀念碑、明記三房(張將軍遺體停放第一站)遺址、華安旅社(宜城最後悼別張將軍之地)遺址等多處紀念處。

紀念館內各項展覽，全面介紹張自忠生平事蹟。 圖／本報湖北襄陽傳真
紀念館內各項展覽，全面介紹張自忠生平事蹟。 圖／本報湖北襄陽傳真

紀念館內各項展覽，全面介紹張自忠生平事蹟。 圖／本報湖北襄陽傳真
紀念館內各項展覽，全面介紹張自忠生平事蹟。 圖／本報湖北襄陽傳真

抗戰名將 生平事跡

陸軍二級上將張自忠將軍 圖／本報湖北襄陽傳真
陸軍二級上將張自忠將軍 圖／本報湖北襄陽傳真
張自忠(1891－1940)，山東臨清人，1908年入臨清中學堂讀書。1911年就讀天津法政學校，第二年轉入濟南法政專科學校。他目睹列強欺凌中國，軍閥混戰，痛感國家不幸，民族多難，立志報國，於是棄學從戎。

張自忠1917年入馮玉祥部，歷任營長、團長、師長等職，1931年後任第29軍第38師師長。1933年參加長城抗戰，任喜峰口第29軍前線總指揮，打退日軍，守住陣地。抗戰爆發後，先後任第59軍軍長、第33集團軍總司令兼第五戰區右翼兵團司令等職。

抗戰時期，張自忠率部相繼參加台兒莊戰役、展莊戰役、徐州突圍、潢川之戰、武漢突圍、長壽店戰役，屢建奇功，取得鄂北大捷、襄東大捷等。

1937年「七七」事變時，張自忠任冀察政務委員會委員和天津市市長，除掌管軍務外，並負責對日交涉。當29軍撤離平津時，他受命代理冀察政務委員會委員長兼北平市市長，日軍占領北平後出走。

張自忠擔任天津和北平市長期間，發生「七七」蘆溝橋事變，初期蔣中正想要議和，由張自忠負責對日交涉，平津輿論界一度認為他是「漢奸」，受盡辱罵；他沒有辯解，用實際抗日行動做證明，在各大戰役身先士卒，最終以身殉國。

紀念館內廣場，張自忠雕像。 圖／本報湖北襄陽傳真
紀念館內廣場，張自忠雕像。 圖／本報湖北襄陽傳真

延伸閱讀

全台免費足湯懶人包！森林湯、將軍湯、峽谷湯...絕美森林環繞泡腳超幸福

提格雷戰爭的忠誠肅清？衣索比亞指控譚德塞「不忠祖國」計中計

104歲楊思祿逝世 中國開國將軍剩8人

影／柯吃牛肉麵挺 老闆：政院發言人不顧百姓死活

相關新聞

環時爆內鬥 副總舉報總編養小三

大陸網路昨流傳環球時報總編輯胡錫進遭人舉報有兩名「小三」並有兩名私生子，引發各界關注。實名舉報他的是環時副總編輯段靜濤，...

兩岸青年學直播帶貨 互動秀成果

為落實「浙江8條惠台新措施」，助力台青在浙江圓夢，溫州台青年創業就業服務中心和浙江工貿職業技術學院共同舉辦的兩岸青年超級...

港府反駁美報告 籲停止干涉

香港政府2日凌晨發布新聞稿，強烈反駁美中經濟與安全審議委員會（USCC）向國會提交的報告，指報告在香港章節中的相關內容為...

不離鄉不離土 西藏人創造營收

「我現在除了五險一金，每月都能拿到5000元（人民幣，下同）左右的工資。」日前，大陸媒體來到西藏日喀則市謝通門縣的一家生...

廣告不實 香奈兒被陸罰88萬台幣

奢侈品牌香奈兒在大陸被開罰，大陸工商資訊系統《天眼查》顯示，香奈兒（中國）貿易有限公司近日新增一條行政處罰訊息，因發布虛...

京滬地鐵 刷碼互通

12月1日起，上海與北京的地鐵乘車二維碼實現互聯互通。上海地鐵乘客使用「METRO大都會」App可刷碼暢行北京地鐵，北京...

大陸貧困縣全摘帽 年底前脫貧

大陸國務院扶貧辦副主任歐青平2日表示，上個月，大陸全國剩餘的52個貧困縣陸續宣布摘帽，至此，大陸全國832個國家貧困縣已...

湖北襄陽／英烈千秋 張自忠將軍殉國處紀念園

「天地有正氣，雜然賦流形。下則為河嶽，上則為日星。於人曰浩然，沛乎塞蒼冥。」中國昔有南宋文天祥作《正氣歌》，從容就義。今年是張自忠將軍對日抗戰壯烈殉國80周年，湖北省襄陽宜城市新街鄉羅屋村，依山而建的張自忠將軍殉國處紀念園，莊嚴肅穆，彰顯將軍英烈千秋，正氣長存人間。

湖北襄陽／張自忠為國捐驅 妻李敏慧生死相隨

對日抗戰期間，中華民國陸軍第33集團軍總司令、第五戰區右翼兵團，陸軍二級上將張自忠將軍，殉國前最後遺言：「我這樣死得好，死得光榮，對國家、對民族、對長官，良心很平安。」因為他的壯烈犧牲，更凝聚了中華民族對抗侵略者的向心力。

湖北襄陽／張自忠紀念館 緬懷將軍

青山處處埋忠骨。宜城市作為張自忠將軍生前的駐節地和殉國地，除了紀念園，另一重要參訪處，是張自忠將軍紀念館。

深圳羅湖一確診 緊急封村

據羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部二日晚發出通告，12月1日，深圳新增一例新冠肺炎移入病例，為一名港籍的深港跨境貨車司機。該...

央視前主持人涉性騷實習生開庭 外媒：罕見審理案例

中國中央電視台前主持人朱軍兩年前被指控於2014年涉嫌性騷擾實習生弦子，這起案件今天在北京海淀區法院開庭。弦子透露，雖然...

熱門新聞

「民主女神」首度判入獄！周庭聽到落淚 各大日媒關注

環時驚爆高層醜聞！副總編輯舉報胡錫進有兩私生子

環球時報內鬥！副總編舉報養小三 總編胡錫進公開澄清

趙立堅槓澳洲總理 陸電視台澳洲主播：考慮放棄國籍

煽動包圍香港警總 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

澳洲政黨領袖呼籲抵制大陸貨 胡錫進譏：「紙貓」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。