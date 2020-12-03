湖北襄陽／張自忠紀念館 緬懷將軍

青山處處埋忠骨。宜城市作為張自忠將軍生前的駐節地和殉國地，除了紀念園，另一重要參訪處，是張自忠將軍紀念館。

張自忠將軍紀念館坐落在宜城市革命烈士陵園內，一進四合院結構。館內碑廊裡鑲嵌20塊石碑，陳列室陳列的張自忠歷史圖片和遺物，分6個部分，全面介紹了張自忠的生平事蹟。

宜城市後又對紀念館進行改造，新改造的紀念館陳列形式由原來單一的文字，改為文字、圖片、聲、光、電一體化；陳列內容由原來的6個部分增加到11個部分，照片由80幅增加到170多幅；新增放映廳、書畫廳和《張自忠將軍》專題片播放廳。

現在宜城境內，除建有張自忠將軍紀念館和張自忠將軍殉國處紀念園外，還有自忠路、藎忱渠、張公祠、自忠亭、自忠縣碑、藎忱中學、自忠小學，以及赤土坡33集團軍司令部舊址、33集團軍幹訓班舊址、田家集大捷舊址紀念碑、明記三房(張將軍遺體停放第一站)遺址、華安旅社(宜城最後悼別張將軍之地)遺址等多處紀念處。

紀念館內各項展覽，全面介紹張自忠生平事蹟。 圖／本報湖北襄陽傳真

紀念館內各項展覽，全面介紹張自忠生平事蹟。 圖／本報湖北襄陽傳真

抗戰名將 生平事跡

陸軍二級上將張自忠將軍 圖／本報湖北襄陽傳真 張自忠(1891－1940)，山東臨清人，1908年入臨清中學堂讀書。1911年就讀天津法政學校，第二年轉入濟南法政專科學校。他目睹列強欺凌中國，軍閥混戰，痛感國家不幸，民族多難，立志報國，於是棄學從戎。

張自忠1917年入馮玉祥部，歷任營長、團長、師長等職，1931年後任第29軍第38師師長。1933年參加長城抗戰，任喜峰口第29軍前線總指揮，打退日軍，守住陣地。抗戰爆發後，先後任第59軍軍長、第33集團軍總司令兼第五戰區右翼兵團司令等職。

抗戰時期，張自忠率部相繼參加台兒莊戰役、展莊戰役、徐州突圍、潢川之戰、武漢突圍、長壽店戰役，屢建奇功，取得鄂北大捷、襄東大捷等。

1937年「七七」事變時，張自忠任冀察政務委員會委員和天津市市長，除掌管軍務外，並負責對日交涉。當29軍撤離平津時，他受命代理冀察政務委員會委員長兼北平市市長，日軍占領北平後出走。

張自忠擔任天津和北平市長期間，發生「七七」蘆溝橋事變，初期蔣中正想要議和，由張自忠負責對日交涉，平津輿論界一度認為他是「漢奸」，受盡辱罵；他沒有辯解，用實際抗日行動做證明，在各大戰役身先士卒，最終以身殉國。