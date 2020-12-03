湖北襄陽／張自忠為國捐驅 妻李敏慧生死相隨

張自忠與妻李敏慧，生死相隨。 圖／本報湖北襄陽傳真

對日抗戰期間，中華民國陸軍第33集團軍總司令、第五戰區右翼兵團，陸軍二級上將張自忠將軍，殉國前最後遺言：「我這樣死得好，死得光榮，對國家、對民族、對長官，良心很平安。」因為他的壯烈犧牲，更凝聚了中華民族對抗侵略者的向心力。

1940年5月16日，張自忠率第74師，與日軍在方家集激戰；張自忠率隨身官兵僅1500人，而日軍有6000人，砲20餘門，分左右將張自忠包圍於南瓜店以北的溝沿里村，國軍傷亡殆盡。張自忠在槍林彈雨中指揮，身中數彈仍不後退，最終殉國，第74師官兵亦全部戰死。

張自忠為國捐軀後，據說日軍在第一時間檢驗遺體時，除被砲彈碎片擊中肩膀的傷口之外，赫然發現有大大小小7處傷口。當確認是張自忠後，日軍大為震驚，十分敬佩他的忠貞英勇，列隊脫帽行軍禮致敬；用上好棺木盛殮，豎起「支那大將軍張自忠」的牌位。蔣中正收張自忠殉國消息，極為悲慟，下令第五戰區不惜任何代價，要將張自忠遺體運送回重慶。當時，收到命令增援的第38師，夜奔南瓜店突夜襲日軍，順利帶回張自忠遺體。

張自忠出殯時，靈櫬沿長江逆流送抵重慶，全市降半旗，儲奇門碼頭人山人海，十萬人前來憑弔。1940年11月16日，蔣中正在重慶為張自忠舉行國葬；以明朝抗清名將史可法殉國於揚州，葬其衣冠於梅花嶺的典故，將張自忠安葬的雨台山改名為梅花山。

張自忠與妻子李敏慧鶼鰈情深。張自忠殉國，李敏慧得到消息後很冷靜，她淡淡地說：「張自忠的犧牲，是為了國家，為國而死，我不難過，我也有份。」她將家中事務全部料理好後，把自己關在屋裡不吃不喝，7天絕食而亡。馮玉祥十分感動，特地將李敏慧遺體運到重慶和張自忠合葬，生死相隨。