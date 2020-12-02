環球時報內鬥！副總編舉報養小三 總編胡錫進公開澄清

大陸鷹派媒體環球時報總編輯胡錫進遭其副總編輯段靜濤實名舉報有兩名「小三」，並有兩名私生子，成為今天大陸媒體圈最熱的消息。但胡錫進在其個人微博公開澄清，並貼出他與段靜濤的微信對話，稱報社已展開調查，等有了結論後，他會進一步通報大家。

今天一早，一份環球時報副總編輯段靜濤向中紀委實名舉報胡錫進的貼文出現在大陸網上，舉報貼文稱，胡錫進與報社兩名女下屬長期保持不正當關係，兩名女下屬分別為其育有私生各一名。舉報稱，胡錫進作為黨報負責人，表面勤勤懇懇，高喊愛國，私底下驕奢淫逸、腐化墮落等。

由於胡錫進目前是大陸媒體圈的大V，言論一向動見觀瞻，甚至多少代表官方的態度，消息一出引發廣大網友關注。

胡錫進下午則在其個人微博回應：

「老胡正在廣州南沙區受區政府邀請講課，聽說了這件事，我首先與兩位無辜受到牽連的環球時報同事和前同事通了電話，對她們如此躺槍受到困擾表達歉意。我要給大家簡單講一下這幾年事情的來龍去脈。大約三四年前，段靜濤同志去黨校學習了一段時間，她大概產生了個人化的聯想，回來後她在報社內外對人說，胡錫進將離開環球時報，她將接任環球時報總編輯職務。當時我只在小範圍裡做了解釋，為避免對她不利，沒有擴大反駁的範圍」。

「1個月前，具體來說是10月27日，段靜濤同志來到我的辦公室，與我談話，直接要求我辭去環球時報總編輯，由她接任。她說中紀委接到舉報正在調查我，已有結論，但我可以用辭職換平安。她對我說，她不是在請求我，而是與我談判。但是第二天早上，她又給我發微信，向我道歉，說自己像中了邪一樣，胡說八道，對不起我的救命之恩」。

胡錫進還把他與段靜濤的微信對話截圖發給大家看。胡錫進說：

「段靜濤已經長期不參與環球時報的工作，處於實際賦閑狀態，原因是在環時社務委員會看來，她失去了正常履職的能力。但我們一直愛護她。我在一個月前的那個談話中對她說，她這樣與我談話既違反了組織原則，也違反了道德原則。我勸她，關於我應當辭職並由她取代這件事，是她的狂想，希望她能清醒過來。那次談話後，鑒於事情有一定的嚴重性，我向環球時報社務委員會做了通報，並向人民日報分管領導做了彙報。但我們還是控制了事情的知情範圍。今天如果不是事情鬧成這個樣子，老胡是絕不會上網做這個公開澄清的。說實話，我更擔心這一澄清對段靜濤產生不利影響」。