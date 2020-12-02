兩岸青年超級主播研修班 溫州落幕

為落實「浙江8條惠台新措施」，助力台青在浙江圓夢，溫州台青年創業就業服務中心和浙江工貿職業技術學院共同舉辦的兩岸青年超級主播研修班，日前在浙江創意園舉行，參加這次為期2天研修班的有在陸台灣青年、浙江工貿職業技術學院學生共35人。

溫州網紅學院院長陳超凡親自兩岸青年們上課，讓兩岸青年瞭解直播帶貨模式，以及如何透過直播賣貨收益翻倍，輕鬆的上課氛圍，幽默的講課方式，讓學員們在理論與實踐中快速掌握直播技巧。課程還以小組pk的形式進行，讓台青和浙工貿的同學有更多的互動，更多的思想碰撞。

最後，各小組進行直播實戰PK，大家活學活用，展示自己的學習成果，獲得了由溫州台灣青年創業就業服務中心授予的結業證書。

兩岸青年超級主播研修班作為「築夢溫州」第六屆海峽青年創新創業季的子活動之一，為兩岸青年朋友提供了交流互動、展示自我的平台。