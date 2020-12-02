母癌末男童含淚承諾考上大學 致電失聯生父秒遭掛線

近日網傳一段「安徽阜陽臨泉縣11歲男孩獨自跪地守候患癌母親」的視頻，片中男童患末期肝癌的母親最終延至上周六（28日）離世，他希望能與失蹤多年的父親重聚，但其父至今仍拒絕相認，被網民狠批「枉為人父」。

男童舅父袁金強表示，妹妹袁金麗今年40歲，2016年證實患上乳癌，癌細胞隨後擴散至肝臟等器官，至上月確診患末期肝癌。他說，該段視頻是在上月15日拍攝，當時袁金麗剛入院，雖然意識相對清醒，但已無法正常說話只能用手掌撫摸兒子的臉，外甥就含淚鼓勵她要戰勝病魔，並承諾以後會努力考上大學，好好報答養育之恩；男童父親則已離家多年，一直未能聯繫上。

安徽省阜陽市婦女聯合會一名職員指出，男童的父母未有領證結婚，袁金麗其後誕下一子，但男童父親一直懷疑兒子並非親生。袁金強回應稱，當時做過親子鑑定，結果亦證實了二人的父子關係，然而外甥3歲時，其父卻藉口買奶粉離家出走，至今未再露面。不過，袁金強並未披露親子鑑定證明的相關資料。

該名職員表示，男童的願望是跟父親團聚，可是致電對方時，他叫了一聲「爸」旋即被掛斷，及後再次致電已未能接通，「現在男孩父親不露面，暫不能證實其存在遺棄行為，因此無法強制追究其責任，後續還是以協商為主。」

當地教育部門現已為男童做好保學工作，他正在當地學校上學；相關部門已啟動臨時監護和司法救助程序，暫由舅父照顧。袁金強表示，如果外甥的父親不願意照顧，他願意將外甥撫養成人。

公安機關已介入協調尋找男童父親，臨泉縣紅十字會一上月23日已為男童開設捐贈渠道，迄今共收到約13萬元人民幣(約新台幣57萬)善款。

不少網民表示事件令人痛心，「這種不負責任的父親找到了也沒用！簡單是人渣垃圾，枉為人父！別害了孩子的一生」、「人生有太多的不幸，降落在如此家庭，實在痛心」、「人世間太多悲歡離合，唯有此種讓人心如刀割，希望孩子的舅舅能撫養孩子到成人」。

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文章授權轉載自《香港01》