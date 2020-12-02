海南禁塑上路 10類製品納首波

海南12月1日起正式進入「禁塑」時代，禁止生產、運輸、銷售、儲存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等塑料製品。

中新社報導，「海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料製品規定」於當日起實施。海南將塑料袋、餐具等2大類，10個小類的一次性不可降解塑料製品納入首批「禁塑」範圍，還構建形成了「法規+標準+名錄+替代產品+可追溯體系」全流程閉環禁塑管理體系。

在海口部分超市、農貿市場等場所，此前使用的購物袋都已替換為符合「禁塑」標準的全生物降解製品。部分超市收銀台貼有購物袋價格提示，以塑料袋大袋價格為例，此前塑料製品每個0.4元（人民幣，下同），全生物降解購物袋每個0.8元。

正在購物的市民李海說，「禁塑」是大勢所趨，保護環境就是保護人類自己。海南白龍農貿市場經理王金雷表示，該市場已要求所有攤主使用全生物降解購物袋，一些攤主期盼購物袋價格能够更親民。

海口街頭已出現全降解生活超市出售全生物降解垃圾袋、杯、碗、碟等，全生物降解垃圾袋兩卷裝售價38.8元，明顯高於普通垃圾袋。

全生物降解塑料製品生產企業中科信暉（海南）新材料科技有限公司說，該公司已向海南6個景區、8家學校、30多家醫院、10多家超市以及200多個客戶供應全降解塑料袋。

海南省工業和信息化廳指出，目前海南省內外企業通過海南省禁塑信息管理平台報備企業共42家，其中省內企業7家，符合上市銷售規定。

目前除了海南本省自有可供產能外，島外企業產能基本上能夠彌補海南省市場需求，特別是餐飲具需求的不足。

海南省市場監督管理局表示，將聚焦物流倉儲、商場超市、農貿市場等流通領域「禁塑」工作，打擊省外輸入的不符合要求一次性塑料製品的違法行為。