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海南禁塑上路 10類製品納首波

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
海南開始實施「禁塑令」。圖為工作人員在海口誠佳美塑料包裝有限公司車間生產全生物降解袋。（新華社）
海南開始實施「禁塑令」。圖為工作人員在海口誠佳美塑料包裝有限公司車間生產全生物降解袋。（新華社）

海南12月1日起正式進入「禁塑」時代，禁止生產、運輸、銷售、儲存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等塑料製品。

中新社報導，「海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料製品規定」於當日起實施。海南將塑料袋、餐具等2大類，10個小類的一次性不可降解塑料製品納入首批「禁塑」範圍，還構建形成了「法規+標準+名錄+替代產品+可追溯體系」全流程閉環禁塑管理體系。

在海口部分超市、農貿市場等場所，此前使用的購物袋都已替換為符合「禁塑」標準的全生物降解製品。部分超市收銀台貼有購物袋價格提示，以塑料袋大袋價格為例，此前塑料製品每個0.4元（人民幣，下同），全生物降解購物袋每個0.8元。

正在購物的市民李海說，「禁塑」是大勢所趨，保護環境就是保護人類自己。海南白龍農貿市場經理王金雷表示，該市場已要求所有攤主使用全生物降解購物袋，一些攤主期盼購物袋價格能够更親民。

海口街頭已出現全降解生活超市出售全生物降解垃圾袋、杯、碗、碟等，全生物降解垃圾袋兩卷裝售價38.8元，明顯高於普通垃圾袋。

全生物降解塑料製品生產企業中科信暉（海南）新材料科技有限公司說，該公司已向海南6個景區、8家學校、30多家醫院、10多家超市以及200多個客戶供應全降解塑料袋。

海南省工業和信息化廳指出，目前海南省內外企業通過海南省禁塑信息管理平台報備企業共42家，其中省內企業7家，符合上市銷售規定。

目前除了海南本省自有可供產能外，島外企業產能基本上能夠彌補海南省市場需求，特別是餐飲具需求的不足。

海南省市場監督管理局表示，將聚焦物流倉儲、商場超市、農貿市場等流通領域「禁塑」工作，打擊省外輸入的不符合要求一次性塑料製品的違法行為。

餐具 人民幣

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