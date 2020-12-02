台灣女博士生 兩岸同窗共築夢

紅油火鍋翻滾沸騰，熱氣之下漂浮著密密麻麻的辣子與花椒，對曾經不愛吃辣的台灣學生藍黎來說，辣火鍋已成為她和同學們周末聚餐的「標配」。

新華社報導，今年28歲的藍黎正在清華大學攻讀博士學位。「我室友是江西人，還有一位同門學姐是重慶人。因為經常和她們一起吃飯，我現在也『無辣不歡』。」藍黎說。

藍黎從小在台灣長大，但一直對大陸充滿好奇。從台灣淡江大學畢業後，她報名參加兩岸教育交流項目，到中國人民大學新聞專業學習。為期半年的大陸生活，讓她萌生到大陸攻讀碩士研究生的想法。

「在大陸交流時，我看到周圍同學經常到圖書館讀文獻，學習氛圍很濃，自己就也想體驗這樣的學習生活。」藍黎那次回台灣後便著手準備申請，並於2017年9月被清華大學馬克思主義學院錄取，攻讀中國近現代史基本問題研究方向的碩士學位，去年又考取清華大學本專業博士。

作為院系實踐助理，藍黎協助對接實踐基地、擬合同、組織動員會、總結會；疫情期間無法返校時，她參與線上班級讀書會，並擔任本科生課程助教、導讀助教。

藍黎的同門師姐、來自重慶的秦仆說：「博士大多是單線行動，但晚上有空時，我經常到阿黎寢室找她蹭夜宵、聊課題。我們相互學習、相互促進，我們是師姐妹，更是朋友。」

前不久，藍黎向導師提出更改博士論文研究方向的想法。「我之前的選題是聚焦抗戰時期的中國留學生，但相比於純歷史的研究，我更想做一些有助於推動兩岸關係的課題。新選題主要是通過史料挖掘，把台灣和大陸的歷史更好結合起來，釐清兩岸歷史有機統一而非割裂的邏輯。」

藍黎希望自己的研究能幫助更多台灣青年了解真實完整的中國歷史。「博士畢業後，我計畫留在大陸，繼續從事關於兩岸的歷史研究，期待能為兩岸關係發展盡一份力。」