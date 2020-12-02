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粵餐飲禁最低消、大胃王影片
11月27日下午，「廣東省人民代表大會常務委員會關於制止餐飲浪費的決定」表決通過，明確要求禁止製作、傳播、宣揚量大多吃、暴飲暴食以及其他浪費食品的節目或者影音影片，違者將受懲處。
據南方網報導，廣東省十三屆人大常委會第二十六次會議表決通過「廣東省人民代表大會常務委員會關於制止餐飲浪費的決定」，明確要求餐飲經營者明示餐飲服務項目和收費標準，不得設置最低消費額，鼓勵對節約用餐的消費者給予適當優惠和獎勵。
決定規定，禁止製作、傳播、宣揚量大多吃、暴飲暴食以及其他浪費食品的節目或者影音訊息，同時，網路影音服務提供者也要加強影音信息的審核，及時制止涉及餐飲浪費影音信息的傳播。如果違反該規定，製作、傳播此類節目或者影音信息，將由廣播電視主管部門、網路管理部門依法處理。
餐飲經營者需精準量化食材分量，在菜單中標註分量、規格、建議消費人數等訊息，提供小份餐等不同規格選擇，推行適合不同群體的套餐。此外，還鼓勵餐飲經營者對節約用餐的消費者給予適當優惠和獎勵。
對於餐飲場所臨近保質期的食品如何處理，決定要求，餐飲經營者、食堂等要分類管理，在確保食品安全的前提下，鼓勵予以捐贈，同時要求民政部門建立捐贈需求快捷對接機制，引導餐飲經營者、食堂等向慈善組織、救助機構等捐贈尚在保質期內可正常食用的食品。
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