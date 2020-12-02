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頤和園水操學堂 重開放

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
經過一年改造，北京頤和園耕織圖景區內的水操學堂正式對外開放。（中新社）
經過一年改造，北京頤和園耕織圖景區內的水操學堂正式對外開放。（中新社）

經過一年的改造，北京頤和園耕織圖景區內的水操學堂12月1日正式對外開放，在此進行的「耕織圖景觀歷史文化展」也同時開幕。

中新社報導，耕織圖景觀位於頤和園西北部，始建於清朝乾隆十五年（公元1750年），是一處頗具江南水鄉風情的獨特園林景觀。當年，乾隆造園時特意將為宮廷織造絲綢布料的內務府織染局遷到此處，組成一處生活氣息濃郁、景色淳樸清幽而又融入傳統農桑生產的園林景區，乾隆將其命名為「耕織圖」。

1860年，英法聯軍火燒清漪園（頤和園前身），耕織圖景觀遭到嚴重破壞，此後這裡成為清朝專門培養滿族海軍人才的昆明湖水操學堂。再之後，耕織圖地區的功能和歸屬幾經變化，最終成為廠房和生活區，園林景觀完全喪失。

1998年，頤和園將耕織圖地域收回，經過專家論證、官方批准，耕織圖綜合整治工程得以實施。2004年9月，耕織圖景區正式開放；2019年，耕織圖景區進行關閉改造。

經過一年的改造，重新布置的「耕織圖景觀歷史文化展」在耕織圖景區的水操學堂內對外開幕。

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