聽新聞
test
0:00 / 0:00

登陸築夢十載 台青伍優政收穫豐

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

從北上求學到南下創業，對「70後」台灣人伍優政來說，登陸築夢的十載收穫頗豐。如今，他與台灣友人聯合創辦了溫州光中玻璃科技有限公司，朝著新目標穩步疾行。

中新社報導，伍優政1974年出生在台灣新北市。2009年，伍優政辭職離鄉，考入北京大學政府管理學院讀博。在大陸求學的伍優政一直與身在台灣的友人長年保持互動。2015年，在伍優政的邀請下，兩人在大陸開始了合夥創業的新歷程。

在伍優政看來，大陸有好的區位條件和發展空間。同時，兩岸具備高度的產業互補性與社會契合度，完全可以實現融合互補和共向發展。伍優政在大陸跑了好幾個地方，最後選擇在浙江溫州落地。

隨著大陸經濟持續、穩定發展，對特種玻璃加工製成品的需求日益殷切。伍優政介紹，公司主要對特種玻璃進行精密加工，生產出來的成品主要應用在科技領域。目前公司共有員工15人，其中有4人來自於台灣。

創業過程，百轉周折。讓伍優政印象最深刻的是，在大陸創業，公司註册的工商登記流程中，對於提交的材料或證件，有些情況需要再證明一次，以確保有效無誤。此種辦理方式，雖是客觀因素所致，但終究十分不便。當時伍優政將此情況向溫州市台辦反饋。在溫州市台辦協助下，他最終收到回覆得知，工商登記已取消有關規定。

2020年初，一場疫情打亂了公司的發展計畫。「當時我們都在台灣，要不要回去？家人不免擔憂。」伍優政坦言，「由於在大陸長年生活，我相信一定能够控制好疫情」。

現在，伍優政已把溫州當成另一故鄉。伍優政認為，在大陸發展雖然充滿不確定性，但也具有成長性。選定了路子就要堅定地走下去，才能到達理想的未來。

伍優政表示，大陸無論是經濟、科技發展都十分迅速，為台青一展長才提供廣闊的平台。

創業 疫情

延伸閱讀

傳金正恩接種大陸新冠疫苗 北京：不清楚消息來源

富達國際看明年亞洲市場 較西方各國更具韌性

1日起京滬地鐵搭車 二維碼實現互聯互通

大陸調整五省市一把手 全為60後地方大員

相關新聞

嫦娥五號飛行7天後成功著陸月球 將開始「挖土」

經過7天飛行後，嫦娥五號「著陸器上升器」組合體於12月1日晚間11時許成功降落月球表面。

海南禁塑上路 10類製品納首波

海南12月1日起正式進入「禁塑」時代，禁止生產、運輸、銷售、儲存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等塑料製品。

流離百年 圓明園馬首「回家」了

經過一百多年的流離，大陸圓明園流失文物馬首銅像，昨天終於「回家」，回到原屬地圓明園，成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文...

頤和園水操學堂 重開放

經過一年的改造，北京頤和園耕織圖景區內的水操學堂12月1日正式對外開放，在此進行的「耕織圖景觀歷史文化展」也同時開幕。

登陸築夢十載 台青伍優政收穫豐

從北上求學到南下創業，對「70後」台灣人伍優政來說，登陸築夢的十載收穫頗豐。如今，他與台灣友人聯合創辦了溫州光中玻璃科技...

兩岸港澳160人 肇慶賽氣功

「香港賽馬會」杯第六屆兩岸暨港澳健身氣功交流比賽大會1日在廣東肇慶舉行。來自兩岸及港澳的21支代表隊160多名運動員在線...

粵餐飲禁最低消、大胃王影片

11月27日下午，「廣東省人民代表大會常務委員會關於制止餐飲浪費的決定」表決通過，明確要求禁止製作、傳播、宣揚量大多吃、...

台灣女博士生 兩岸同窗共築夢

紅油火鍋翻滾沸騰，熱氣之下漂浮著密密麻麻的辣子與花椒，對曾經不愛吃辣的台灣學生藍黎來說，辣火鍋已成為她和同學們周末聚餐的...

四川阿壩州／阿壩州美食 陣陣飄香

說到阿壩州的美食，種類不計其數，有生態酣暢的藏族美食，有靠山吃山的羌族美食，還有精緻美味的回族美食。每道菜品，都是當地最...

四川阿壩州／高原壤塘 文化淨土

壤塘意為「財神的壩子」，是個人口不足4萬的高原小縣，地處青藏高原東南邊緣；縣城所在地崗木達鎮，海拔3,285米。當地人講...

四川阿壩州／九寨溝「六絕」 人間仙境

「瑤池本是在人間，堪笑凡夫安學仙。有路天堂通九寨，此中仙境任盤旋。」四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣的九寨溝，因溝中有樹...

四川阿壩州／黃龍彩池 世界奇觀

阿壩州黃龍風景區，距松潘縣城56公里，是中國大陸唯一保護完好的高原濕地。因溝中有許多彩池，隨著周圍景色變化和陽光照射角度...

熱門新聞

郎世寧設計！英法聯軍遭劫...「馬首銅像」結束百年流離回歸北京圓明園

陸女大生寫賣淫日記內容露骨 傳染性病致同校男生衝醫院驗血

12秒被格鬥狂人KO！ 太極高手稱輸在「墊子軟、太陽刺眼」

嫦娥五號飛行7天後成功著陸月球 將開始「挖土」

日經：紫光集團缺錢 旗下NAND、DRAM項目延遲

「澳軍暴行」漫畫作者新畫 回諷澳洲轉移焦點推卸責任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。