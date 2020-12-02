登陸築夢十載 台青伍優政收穫豐

從北上求學到南下創業，對「70後」台灣人伍優政來說，登陸築夢的十載收穫頗豐。如今，他與台灣友人聯合創辦了溫州光中玻璃科技有限公司，朝著新目標穩步疾行。

中新社報導，伍優政1974年出生在台灣新北市。2009年，伍優政辭職離鄉，考入北京大學政府管理學院讀博。在大陸求學的伍優政一直與身在台灣的友人長年保持互動。2015年，在伍優政的邀請下，兩人在大陸開始了合夥創業的新歷程。

在伍優政看來，大陸有好的區位條件和發展空間。同時，兩岸具備高度的產業互補性與社會契合度，完全可以實現融合互補和共向發展。伍優政在大陸跑了好幾個地方，最後選擇在浙江溫州落地。

隨著大陸經濟持續、穩定發展，對特種玻璃加工製成品的需求日益殷切。伍優政介紹，公司主要對特種玻璃進行精密加工，生產出來的成品主要應用在科技領域。目前公司共有員工15人，其中有4人來自於台灣。

創業過程，百轉周折。讓伍優政印象最深刻的是，在大陸創業，公司註册的工商登記流程中，對於提交的材料或證件，有些情況需要再證明一次，以確保有效無誤。此種辦理方式，雖是客觀因素所致，但終究十分不便。當時伍優政將此情況向溫州市台辦反饋。在溫州市台辦協助下，他最終收到回覆得知，工商登記已取消有關規定。

2020年初，一場疫情打亂了公司的發展計畫。「當時我們都在台灣，要不要回去？家人不免擔憂。」伍優政坦言，「由於在大陸長年生活，我相信一定能够控制好疫情」。

現在，伍優政已把溫州當成另一故鄉。伍優政認為，在大陸發展雖然充滿不確定性，但也具有成長性。選定了路子就要堅定地走下去，才能到達理想的未來。

伍優政表示，大陸無論是經濟、科技發展都十分迅速，為台青一展長才提供廣闊的平台。