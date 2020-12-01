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大陸調整五省市一把手 全為60後地方大員
大陸再宣布一批地方大員調整。新華社報導，黃強任四川省委委員、常委、副書記；汪振鶴任甘肅省委委員、常委、副書記；馮飛任海南省委副書記。
連同稍早之前宣布的尹力（任福建省委書記）、沈曉明（任海南省委書記），今天至目前共有五名地方大員調整新職務。這五人全為60後（1960年後出生），顯示中共地方省市長60後將全面接班。
黃強今年57歲，原為河南省副省長，新任四川省委委員、常委、副書記，預料將接四川省省長，他曾任國防科學技術委員會秘書長，國防科工局副局長等職務。
任振鶴今年56歲，原為江蘇省委副書記，新任甘肅省委委員、常委、副書記，預料將接甘肅省省長，他長年在湖北省工作，3年前任浙江省委常委、省紀委書記，1年前調任江蘇省委副書記。
馮飛今年58歲，原為浙江常務副省長，新任海南省委副書記，早年是清華大學電機工程與應用電子技術系電工學科博士後，曾任工業和信息化部副部長。
另，早前中共中央宣布，尹力（今年58歲）任福建省委委員、常委、書記；沈曉明（今年57歲）任海南省委委員、常委、書記。
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