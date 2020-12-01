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影／藏族少年激似吳彥祖 做這件事後成官媒認證網紅

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
四川一名20歲的康巴藏族青年丁真，因外表激似男星吳彥祖而在網上火速爆紅。新浪微博
四川一名20歲的康巴藏族青年丁真，因外表激似男星吳彥祖而在網上火速爆紅。新浪微博

四川一名20歲的康巴藏族青年丁真，因外表激似男星吳彥祖而在網上火速爆紅，開通微博帳號，僅一周就突破百萬粉絲。火紅程度吸引中共黨媒人民日報1日發文，在喧囂的時代，更應珍視「丁真們」的純真。為家鄉代言，努力為脫貧攻堅事業貢獻力量，顯示一個網紅該有的素養

丁真因為一則短片在網路爆紅，網友表示，這才是網紅最好的打開方式。有人說丁真的走紅，源自於其超高的顏值和帥氣的外表，也有人說是被丁真身上的淳樸和純真打動。

人民日報發文評論，上述條件是讓他具備網紅的潛質，而真正讓他成為「頂級流量」的，是他對家鄉、對生活的熱愛。走紅後的丁真在受訪時，仍透著一份年輕人的樸實和堅定。

文章評論，不論是在喧囂復雜的互聯網環境中，不因流量而迷失自我，保持應有的那一份純真、樂觀和積極，還是為家鄉代言，努力為脫貧攻堅事業貢獻力量，顯示一個網紅該有的素養。

星島日報報導，該名來自四川的藏族青年名叫扎西‧丁真，他日前在草原放羊時，碰巧遇到前來旅遊的攝影師，並受邀拍攝短片。片段特寫丁真的臉部，並以慢鏡頭播放，只見他看著鏡頭向前走，露齒笑著。影片曝光後隨即被轉載到微博，其黝黑皮膚加上深邃的五官迅速吸引了不少粉絲，並以「藏族康巴漢子有多帥」成為熱門話題，逾1200萬播放次數；其後他開通了微博帳號，僅一周就已突破百萬粉絲。

丁真竄紅後成為各省文旅部門及媒體爭搶當代言人。隸屬於大陸國企的理塘文旅體投資發展有限公司表示，丁真是旗下員工，每個月有「五險一金」，月薪人民幣3,500元。已拍一部宣傳片。

網紅 青年 素養

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