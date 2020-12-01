童書因「中國加油」被台下架 港媒：失去人情的思想檢查

有綠營民代近日將矛頭指向名為《等爸爸回家》的繪本童書，指這本由大陸長江兒童出版社出版的繪本內頁出現「中國加油」、「武漢加油」等字樣，是中共想來「大外宣」「統戰」書本，台北市因此決定緩購再議，台中市、台南市原先已將該童書上架、開放借閲，也決定下架。港媒香港01發表評論說，這是台灣失去人情的思想檢查。

根據購書平台「博客來」網站介紹，《等爸爸回家》繪本旨在「希望喚起更多人對如瘟疫般的疾病有更多認知與對抗病毒的醒覺，致敬在防疫一線的醫護人員」。

評論指出，在未戴上有色眼鏡情況下，《等爸爸回家》希望藉由孩子等待父親返家團聚卻等不到的「同理」投射，引導兒童了解新冠肺炎的可怕及醫療人員的辛苦與無私貢獻，因此感謝醫療人員及其家屬的犧牲，繪本對於發揚人性光輝、教育兒童了解善良、犧牲、感謝、反歧視及親情温暖等「普世價值」大有幫助。

評論說，如果《等爸爸回家》繪本內容場景是東日本大地震或土耳其大地震，爸爸的角色設定變成深入災區的第一線救災人員，「中國加油」變成「日本加油」或「土耳其加油」，加上「非共產黨的」出版社出版的，相信在綠營民代心中肯定是一本優良繪本；又或者，因為不會有「宣傳效果」，根本不會進入綠營民代的眼界。

評論表示，發行《等爸爸回家》的長江兒童出版社設址於湖北武漢，對於武漢封城之苦及大陸各地醫護自願者的犧牲、無私奉獻，感受應最為深刻，這冊繪本也因此能夠將疫病流行期間的「人性光輝」刻劃得如此深刻。無涉「對台統戰」，遑論「美化疫情」，更別說會事先預想到可能成為台灣圖書館館藏的優良繪本。

評論直言，說到底，「中國加油、武漢加油」本來無意「洗紅」台灣兒童思想，台灣圖書館是否將《等爸爸回家》列入館藏，也從不在大陸的考慮之內，一切只是「台獨」的「被迫害妄想」。