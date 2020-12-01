高寒高鐵 牡佳高鐵全線鋪軌 明年聯試

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
11月30日，牡佳（牡丹江到佳木斯）高鐵全線鋪軌完成，工人在牡佳高鐵勃利縣小五站鎮施工鋪設；航拍牡佳高鐵鋼軌鋪設施工現場（圖，中新社）。
11月30日，牡佳（牡丹江到佳木斯）高鐵全線鋪軌完成，工人在牡佳高鐵勃利縣小五站鎮施工鋪設；航拍牡佳高鐵鋼軌鋪設施工現場（圖，中新社）。

11月30日上午，在牡佳（牡丹江到佳木斯）高鐵勃利縣小五站鎮施工現場，最後兩節鋼軌鋪設完畢，標誌著大陸高寒高鐵牡佳高鐵全線鋪軌完成，為明年聯調聯試奠定了基礎。

新華社報導，牡佳高鐵位於黑龍江省，全長370餘公里，設計時速250公里，途經雙鴨山市、雞西市等地。作為中國大陸高速鐵路網的重要組成部分，牡佳高鐵建成通車後，將與哈牡高鐵、哈佳鐵路共同構成黑龍江省東部快速鐵路環線。

11月30日，牡佳（牡丹江到佳木斯）高鐵全線鋪軌完成，工人在牡佳高鐵勃利縣小五站鎮施工鋪設（圖，新華社）；航拍牡佳高鐵鋼軌鋪設施工現場。
11月30日，牡佳（牡丹江到佳木斯）高鐵全線鋪軌完成，工人在牡佳高鐵勃利縣小五站鎮施工鋪設（圖，新華社）；航拍牡佳高鐵鋼軌鋪設施工現場。

牡佳高鐵2016年開工建設，今年年中兩個鋪軌標段先後進入施工階段，施工單位分別從牡丹江市林口縣和佳木斯市樺南縣兩個鋪軌點對向鋪軌。

牡佳高鐵全線穿行30餘座隧道、100餘座橋梁，其中橋梁鋪軌作業寬度僅有9公尺。牡佳高鐵冬季線路濕滑，施工單位克服雨雪冰凍天氣影響，提前23天完成鋪軌作業。

高鐵 黑龍江

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