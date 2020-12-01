廣清、廣州東環城際鐵路 開通

11月30日，隨著C4706次列車從清城站緩緩駛出，中國中鐵電氣化局二公司參建的廣清城際（花都站至清城站）、廣州東環城際（花都站至白雲機場北站），正式開通運營。

中新社報導，廣清城際全程38.2公里，共設6座車站，其中，花都站、樂同站為地面站，獅嶺站、銀盞站、龍塘鎮站、清城站為高架站。

廣州東環城際全程22.6公里，共設4座車站，花都站為地面站，花城街站、花山鎮站、白雲機場北站為地下站。廣清城際最高時速200公里，廣州東環城際最高速度160公里；兩條城際鐵路在花都站實現換乘，此外，乘客還可在廣州北站換乘廣州地鐵9號線，在白雲機場北站換乘廣州地鐵3號線。

中國中鐵電氣化局表示，廣清城際、廣州東環城際是珠三角城際鐵路網的重要線路，線路連接了廣州、廣州北、白雲機場、清城等重要交通樞紐，是廣州北部的快速鐵路通道。

隨著兩條城際鐵路開通運營，清城站至花都站最快只需16分鐘，清遠南部地區成功納入廣州半小時生活圈，實現了「廣州城市圈」與「清遠南部」的緊密銜接，對帶動沿線地區產業經濟發展、提升社會發展效率具有重要意義。