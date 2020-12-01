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贛台高校書畫聯展 線上開幕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「並蒂花開—第二屆贛台（台北）高校書畫聯展」29日「雲開幕」，圖為台北會場。圖／讀者提供
「並蒂花開—第二屆贛台（台北）高校書畫聯展」29日「雲開幕」，圖為台北會場。圖／讀者提供

11月29日，「並蒂花開—第二屆贛台（台北）高校書畫聯展」開幕儀式以雲視頻（視訊）的形式，在南昌、台北兩地跨時空進行。

此次聯展活動由江西師範大學、台灣中華鬯廬書法學會共同主辦，江西省贛台經貿交流服務有限公司協辦。書畫聯展現場設於台北，開幕式採取台北、南昌連線直播，線上、線下同步互動的形式。

「海內存知己，天涯若比鄰。」開幕式上，江西師範大學副校長周利生表示，因為疫情影響，此次通過視訊直播連線的方式，架起台灣和江西溝通的橋梁。贛台高校書畫聯展自去年舉辦首屆以來，成為贛台高校踐行「兩岸一家親」理念的有效舉措，為促進兩岸文化認同，推動中華文化繁榮發展作出了積極貢獻。「非常高興通過這個活動與台灣書畫界的朋友們共襄盛舉、暢敘情誼。」

台灣中華鬯廬書法學會榮譽理事長吳朝滄表示，書法是中國特有的文化，可以說是中華文化裡頭的瑰寶。兩岸同胞血脈相連、同根同源。希望借由此次活動，密切交流提升水準。在傳承文化的道路上，兩岸應該同心協力，共同發揚光大，並蒂花開。

據介紹，此次贛台高校書畫展以「並蒂花開」為主題，共展出贛台兩地高校百餘名書畫家的107件展覽作品。

高校 直播 疫情

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