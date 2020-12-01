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珠海台商 攜150名義工淨灘

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海報導
珠海台協及台青會，以及台盟珠海市支部委員會等150名義工，已經連續5年組織環保淨灘活動。圖／珠海市台商協會提供
珠海台協及台青會，以及台盟珠海市支部委員會等150名義工，已經連續5年組織環保淨灘活動。圖／珠海市台商協會提供

海洋垃圾問題受重視，根據統計，全球每年流向海洋的垃圾約為1,000萬噸，海洋垃圾儼然已嚴重危害海洋環境，珠海市台商協會及台灣青年會，以及150名熱心環保的義工等，29日在珠海市高欄港飛沙村西沙灘，聯合舉辦「環保淨灘，守護地球之肺」的環保公益活動，要喚醒更多人的環保意識。

在珠海台協及台青會的號召下，以及台盟珠海市支部委員會、高欄港黨群服務中心志願者協會、高欄港飛沙村村委會、GBA特友匯的熱烈響應，約有150名熱心環保的義工參與。

珠海台協副會長簡廷在表示，在新冠疫情衝擊之下，更需要瞭解保護環境共生，維護海洋生態的重要性，反思破壞環境對人類帶來的危害，保有綠水青山，人類健康，才能擁有金山銀山。

珠海台協副會長吳易舫指出，大自然為了保持海洋純淨，會透過潮汐將海洋垃圾送上海灘，可見海灘就像是人的肺，潮汐就像人的呼吸。所以為了讓美麗海洋健康呼吸，必須堅持淨灘行動，另一點也希望可以喚醒更多人的環保意識。

珠海台協副會長兼台青會長郭秉承表示，台灣青年會在珠海市台商投資企業協會的支援下，已經連續5年組織環保淨灘活動，雖然淨灘成果可能微不足道，但堅信只要一直堅持做一件平凡的事，最後也將成就不平凡。

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