太驚豔！新疆美女副縣長紅衣策馬雪地推銷旅遊

大陸各地官員為推動旅遊、推銷農產品不遺餘力，最近新疆昭蘇縣美女副縣長賀嬌龍穿上一襲紅色披衣，騎上駿馬奔馳在雪地上的賣力演出，驚豔各界。

賀嬌龍視頻上說：「大家好，我現在所在的地方是新疆伊犁昭蘇縣天馬文化園，每到冬季，天馬文化園將上演雪地萬馬奔騰，歡迎全國各地的朋友組團來打卡，來感受一下雪地萬馬奔騰」。

今年41歲的賀嬌龍，在接受@旋渦視頻採訪時說，沒想到騎馬的視頻會那麼火，「雪地萬馬奔騰，一般我們在跑的時候，這樣的場景至少要上千匹馬，農牧業為主的這樣一個天山腳下的小縣城，我們有很多牧區，這個馬就是我們牧區的交通工具，有些地方車到不了，我們也會騎馬去，我們縣裡有12萬匹馬，是中國天馬之鄉。」

她還透露，「從小其實沒怎麼騎，從鄉裡成長起來後因為工作學會騎馬，其實那天騎馬我還蠻緊張的，零下十幾度鞋子就像冰塊，馬鐙是鐵的，很滑，其實還蠻危險的」。

在成為「大網紅」之前，賀嬌龍也一直出鏡為昭蘇縣直播帶貨。近10年來，江蘇省泰州是援疆的對口，昭蘇縣的農特產品持續「輸出」到泰州市民家。今年10月30日，「投資昭蘇．馬到成功」昭蘇縣農牧業和旅遊業項目推介會在泰州市舉行。當天，線上直播帶貨的就是賀嬌龍。