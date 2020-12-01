四川阿壩州／羌繡 傳承羌族美學

阿壩藏族羌族自治州，簡稱阿壩州，位於四川省西北部，川甘青三省交界處，羌族人口占17.58%。羌族刺繡歷經千年傳承和發展，形成了獨具特色的藝術風格，是羌族傳統文化的藝術結晶。

在羌寨，各家婦女幾乎都會羌繡，它已成為羌族婦女心靈手巧的一種象徵，其傳承幾乎都為家族傳承。羌繡在傳統手工技法和色彩運用上，有著鮮明的地域特點和民族風格。

羌繡多以粗布、棉線綴成黑底白紋，再繡有各種圖案；顏色強烈對比，卻十分和諧。羌族刺繡技法原始古樸，構圖精巧奇妙，色彩綺麗純美，畫面清麗明快，題材豐富多樣，圖案秀麗生動，寓意吉祥喜慶。羌繡的傳統技法原始古樸，針法多樣，且多採用架花(挑花)，還有織字(提花)、納花(札花)、撇花(平繡花)、勾花(鏈子扣)等幾種。

羌繡在手工技法和色彩運用，有鮮明的地域特點和民族風格。 圖／本報四川阿壩州傳真

羌族刺繡構圖多以幾何形狀為主，整齊勻稱，裝飾性強。羌繡圖案的題材，大都是反映現實生活中的自然景物，如植物中的花草、瓜果，動物中的鹿、獅、免、蟲、魚、飛禽，以及人物等。此外，羌繡圖案還有崇拜與嚮往的一些抽象圖案，如「四羊護寶圖」、「團花似錦」、「蛾蛾戲花」、「鳳穿牡丹」、「喜鵲登枝」等幾十種，內容多含吉祥如意以及對幸福生活的憧憬和渴望。