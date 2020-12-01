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四川阿壩州／阿壩州風味佳肴

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
嘉絨土鍋 圖／本報四川阿壩州傳真
嘉絨土鍋 圖／本報四川阿壩州傳真

早在5000年前，阿壩州就有人類生息繁衍；千百年來，逐步構成這塊土地的主要民族：藏、羌、回、漢，各民族創造了極富特色的美食，花樣繁多，無論走到哪裡，都能讓往來的人們找到家鄉的味道。

手抓犛牛肉：原料是犛牛肉。這道菜選用帶骨的犛牛排，用類似白煮的方法製作出來；大塊的牛肉裝盤後，給每位食客配上一把迷你菜板和小刀。手抓肉上桌後，客人取肉切成小塊，再蘸著花椒辣椒食用，特有嚼勁。

手抓犛牛肉 圖／本報四川阿壩州傳真
手抓犛牛肉 圖／本報四川阿壩州傳真

嘉絨土鍋：就是把犛牛肉、蔬菜、菌類放進銅鍋內一起煮，味道鮮香濃郁。

松潘鮮牛雜：是高原的特色美食，和其他菜一起熬，加上香菜和蔥花，湯鮮味美。松潘縣縣城海拔約2850米，當地人的早餐，習慣喝上一碗鮮牛雜湯，牛雜口感新鮮，喝進胃裡，那叫一個暖胃啊。

松潘鮮牛雜 圖／本報四川阿壩州傳真
松潘鮮牛雜 圖／本報四川阿壩州傳真

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