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四川阿壩州／融三種文化為一體 卓克基土司官寨
出阿壩州馬爾康市城區，向東8公里，沿梭磨河畔行駛，這條以藏羌建築文化走廊命名的古道，曾在塵埃中沉寂，卻又因其獨特文化風骨和建築特色，再次鮮活起來。這裡，就是卓克基土司官寨。
追溯歷史，卓克基鎮西索村卓克基土司官寨，始建於1918年清朝乾隆年間，為四層碉房；1936年毀於大火，1938年由末代土司索觀瀛在原址上重建。
修葺一新的卓克基土司官寨，融土司文化、嘉絨文化和宗教文化為一體。第一層樓為嘉絨農耕文化、茶文化、酒文化、手工作坊展示區；第二層樓南面為原土司接待漢族官商、客旅的場所；第三層樓主要展示土司及其家眷的工作和生活；第四層樓展示了嘉絨服飾文化、藏戲文化、藏醫藏藥、藏式手工藝精品等；第五層為經堂及立體壇城。
官寨腳下，一條名叫納足溝的溪流，讓古堡和西索民居隔河相望；居於民居中的嘉絨藏族村民，多為原土司差人、商人、民間工藝者的後人。村寨保持了嘉絨先民「壘石為室」的傳統建築風格，房屋四周的牆體均用片石砌成，用黃泥粘合，古樸莊重。精美的雕刻、神秘的繪畫，又為其增添了幾分鮮豔色彩與獨特的神秘感。
穿行這些房宇居舍間，如果時間寬裕的話，可以在居民家中留住一晚，品一品嘉絨美食，感受篝火鍋莊晚會。質樸的鄉土氣息和民族風情，讓遊人心靈充滿寧靜安詳。
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