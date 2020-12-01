四川阿壩州／四姑娘山鬼斧神工 登山者天堂

歐洲有阿爾卑斯山，在四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣四姑娘山鎮境內、青藏高原邛崍山脈中段的四姑娘山，最高峰「么妹峰」，海拔6250米，有「東方阿爾卑斯山」之稱。四姑娘山毗鄰臥龍國家級自然保護區和米亞羅自然保護區，2006年，四川大熊貓棲息地（臥龍－四姑娘山－夾金山脈），列入世界自然遺產。

四姑娘山由四座相連的山峰組成，氣勢磅薄，棱角分明，「斯古拉」是她的藏族名字。四座山分別是海拔5355米的大姑娘峰，海拔5454米的二姑娘峰，海拔5664米的三姑娘峰，和四姑娘、主峰么妹峰。四座山峰上部彼此獨立，但下部緊密相連，空間上呈一字排列，以么妹身材最「苗條」，有「蜀山之后」美稱。

歐洲有阿爾卑斯山，在四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣四姑娘山鎮境內、青藏高原邛崍山脈中段的四姑娘山，最高峰「么妹峰」，海拔6250米，有「東方阿爾卑斯山」之稱。 圖／本報四川阿壩州傳真

四姑娘山被當地藏民崇敬為神仙，四座山峰各有特色。大姑娘山4000米以下多為高山草甸，低處有灌木森林，野花遍地，隨處可見牧民放養的犛牛與馬，山上有大如碗盆的野生菌，味鮮無比。4000米以上則寸草不生，亂石如削，堅硬無比。

二姑娘山由四山三溝組成，山尖削險峭，且終年積雪。每到夏季，滿山遍野的綠樹翠草，山上能看見生活在青藏高原峽谷地帶的珍稀動物，還能找到許多產於藏區的珍貴中藥材。

三姑娘山地貌複雜，動植物資源豐富，其中以大熊貓最著名。到三姑娘山，會路經保護大熊貓研究中心－臥龍自然保護區，這裡群山環抱，林高草茂，是大熊貓的天然樂園。

「一年遊四季，一天四季遊。」四姑娘山四季景物各有特色。 圖／本報四川阿壩州傳真

四姑娘山是大陸十大登山名山之一，四座山峰中，以四姑娘么妹峰攀登難度最大，二姑娘和三姑娘屬於登山入門級山峰，大姑娘攀登較簡單。登山者一般以從日隆鎮出發，經海子溝或長坪溝前往各山峰的大本營。

四姑娘山有一句很著名的流行語：「一年遊四季，一天四季遊。」因為海拔高，天氣變化多端，景色也多端變化。雙橋溝景區是人跡最多，最美的一條溝。雙橋溝全長34.8公里，面積約216.6平方公里，可看到十幾座海拔4000米以上的雪山。

四姑娘山由四座相連的山峰組成，藏族名字叫「斯古拉」。 圖／本報四川阿壩州傳真

長坪溝景區，溝長29公里，面積約100平方公里，是三條溝中景觀最豐富的一條，溝內16公里處便是四姑娘山。景區內有喇嘛廟，古柏幽道，沙棘樹林，絕壁飛瀑，原野，藏族房舍，雪山，海子，枯樹灘等景觀。

貓鼻梁，是拍攝四姑娘山日出日落的好地方。鍋莊坪是位於長坪溝和海子溝之間一個青草豐美的草坪。每年農曆五月初四的轉山會，是當地一年中最熱鬧的日子，會舉行祭祀山神，對歌，賽馬、篝火晚會等活動。

絕壁飛瀑 圖／本報四川阿壩州傳真

海子溝景區，全長19.2公里，面積126.48平方公里。溝內有花海子、浮海、白海、藍海、黃海等10多個高山湖泊，湖水清澈見底。海子溝邊成群的高原黃鴨，伴著林中飛鳥如美妙音樂般的啁啾，在水面嬉戲。湖中現存的無鱗遠古魚類，是人們了解這塊土地的活化石。