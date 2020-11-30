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2020閩台匠人大會福州啟幕 兩岸連線傳承匠人精神

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
受疫情影響，不少台灣工匠無法親身前來參加活動，匠人大會開幕式及頒獎儀式全程透過網路面向兩岸直播。圖/中新社
受疫情影響，不少台灣工匠無法親身前來參加活動，匠人大會開幕式及頒獎儀式全程透過網路面向兩岸直播。圖/中新社

2020閩台匠人大會開幕式日前在福州舉行，來自閩台各地的匠人代表及各界來賓共同參與，由於新冠肺炎疫情的阻隔，匠人大會開幕式及頒獎儀式全程透過網路向兩岸直播，台南並設立分會場，台灣來賓也透過直播參與。

中新社報導，台灣海峽兩岸公共事務協會副理事長魏裕國28日致辭表示，兩岸人民同文同種同源，兩岸傳統的優質工藝，有賴於各界工藝老師的傳承與年輕人的接續，希望兩岸間共同傳承和維繫，並期許在閩台之間可以代代相傳。

主辦方為參與活動的各位匠人中的傑出代表頒發「閩台名匠」等相關榮譽稱號，台南會場也為在台榮獲「閩台名匠」稱號的工匠們頒發了紀念證書。

來自台灣的中醫推拿師楊宗憲獲得「閩台名匠」的榮譽稱號，楊宗憲是楊家的第十代傳承人，他表示，古人的匠人精神是非常令人敬佩並且值得學習的，通過閩台匠人師徒大會可以促進兩岸互相學習和交流，他也會繼續將老祖宗的技藝傳承下去，並又不失他的「風味」。

隨後舉辦的「閩台匠人師徒大會」，以匠人技藝師徒傳承為主要切入點，邀請閩台匠人大師擔任師傅，由閩台青年匠人作為學生舉行傳統拜師典禮。

主辦方表示，作為以閩台匠人為主要文化交流內容的文化活動，本屆閩台匠人大會在2019年活動的基礎上進一步雲集嘉賓，並透過網路直播，衝破疫情的阻隔，拉近兩岸匠人的距離，溝通情感，牽起友誼和師承的紐帶，希望能更好的吸引台灣老匠人來福建尋訪自己的工藝根源，傳播和傳授傳統工藝。

大會期間還舉辦閩台匠人發展研討主題論壇、閩台匠人匠藝交流活動、非遺主題展與閩台匠人手藝交流會等等，活動持續至29日。

該活動由福建省總工會主辦；福州市總工會、福州新區倉山功能區、福州市朱紫坊保護開發有限公司、福州市非物質文化遺產保護中心、台南文化協會協辦；鼓樓區總工會、福建省工藝美術大師協會、福州市傳統文化促進會承辦。

2020閩台匠人大會開幕式28日在福州舉行，來自閩台各地的匠人代表及各界來賓共同參與。圖/中新社
2020閩台匠人大會開幕式28日在福州舉行，來自閩台各地的匠人代表及各界來賓共同參與。圖/中新社
除了按傳統拜師禮向師長獻禮束脩，更安排老師傅們向學生贈送一份象徵著傳統技藝傳承的工具，並將「傳承印信」贈予學生，以期兩岸同源的傳統匠造工藝在閩台之間代代相傳。圖/中新社
除了按傳統拜師禮向師長獻禮束脩，更安排老師傅們向學生贈送一份象徵著傳統技藝傳承的工具，並將「傳承印信」贈予學生，以期兩岸同源的傳統匠造工藝在閩台之間代代相傳。圖/中新社

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