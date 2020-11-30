快訊

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

憂日租套房成防疫破口 柯文哲：有風吹草動拿人頭來...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護地球之肺 珠海台商與150名義工淨灘

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
珠海台協及台青會，以及台盟珠海市支部委員會等150名義工，已經連續5年組織環保淨灘活動。圖/珠海市台商協會提供
珠海台協及台青會，以及台盟珠海市支部委員會等150名義工，已經連續5年組織環保淨灘活動。圖/珠海市台商協會提供

海洋垃圾問題受重視，根據統計，全球每年流向海洋的垃圾約為1,000萬噸，海洋垃圾儼然已嚴重危害海洋環境，珠海市台商協會及台灣青年會，以及150名熱心環保的義工等，29日在珠海市高欄港飛沙村西沙灘，聯合舉辦「環保淨灘，守護地球之肺」的環保公益活動，要喚醒更多人的環保意識。

在珠海台協及台青會的號召下，以及台盟珠海市支部委員會、高欄港黨群服務中心志願者協會、高欄港飛沙村村委會、GBA特友匯的熱烈響應，約有150名熱心環保的義工參與。

珠海台協副會長簡廷在表示，在新冠疫情衝擊之下，更需要瞭解保護環境共生，維護海洋生態的重要性，反思破壞環境對人類帶來的危害，保有綠水青山，人類健康，才能擁有金山銀山。

珠海台協副會長吳易舫指出，大自然為了保持海洋純淨，會透過潮汐將海洋垃圾送上海灘，可見海灘就像是人的肺，潮汐就像人的呼吸。所以為了讓美麗海洋健康呼吸，必須堅持淨灘行動，另一點也希望可以喚醒更多人的環保意識。

珠海台協副會長兼台青會長郭秉承表示，台灣青年會在珠海市台商投資企業協會的支援下，已經連續5年組織環保淨灘活動，雖然淨灘成果可能微不足道，但堅信只要一直堅持做一件平凡的事，最後也將成就不平凡。

珠海市台商協會及台灣青年會，以及150名熱心環保的義工等，一起在珠海市高欄港飛沙村西沙灘淨灘。圖/珠海市台商協會提供
珠海市台商協會及台灣青年會，以及150名熱心環保的義工等，一起在珠海市高欄港飛沙村西沙灘淨灘。圖/珠海市台商協會提供

海洋垃圾 淨灘 台商

延伸閱讀

影／海洋生態之憂！聚丙烯碎片汙染海岸

見斷氣海龜超悲痛 大Q秉洛、KID淨灘清出2座山

扭轉北海岸「鬼屋」形象 海灣新城辦淨灘清潔家園

意外救魚線勾腳白鷺鷥一飛沖天 靈鷲山志工淨灘好興奮

相關新聞

守護地球之肺 珠海台商與150名義工淨灘

海洋垃圾問題受重視，根據統計，全球每年流向海洋的垃圾約為1,000萬噸，海洋垃圾儼然已嚴重危害海洋環境，珠海市台商協會及...

禁止手機聲音外放 上海地鐵新規網友叫好

為避免手機等電子產品聲音外放影響車廂環境與乘客乘車體驗，12月1日起上海地鐵新規定上路，正式禁止手機聲音外放，將會對違規...

四川藏族青年陸全網爆紅 連華春瑩都為他發推特

一名四川甘孜藏族青年「丁真」最近在大陸網路爆紅，他火紅的程度就連大陸外交部發言人華春瑩都為他連發三篇推特貼文，介紹這位最...

大陸新規 侮辱警旗將被處罰或追究刑責

據大陸公安部30日記者會通報，根據「中華人民共和國人民警察法」等有關法律規定，大陸公安部會同最高人民法院、最高人民檢察院...

中國詩人老木去世 六四後曾流亡法國26年

據報導，中國詩人老木（原名劉衛國）本月26日在中國江西萍鄉老家猝死，終年57歲；1989年「六四」期間，老木曾積極參加學...

陸「嫦娥五號」探測器組合體成功分離 影片曝光

大陸探月工程嫦娥五號任務飛行控制團隊30日按照計畫實施「嫦娥五號」探測器著陸器和上升器組合體與軌道器和返回器組合體分離，...

湖南衡陽發生煤礦透水事故 逾10人被困

據新華視點消息，11月29日，湖南衡陽耒陽市導子鎮發生一起煤礦透水（滲水）事故，目前已知有10多人被困，救援正在進行當中...

搞迷信活動接受高檔美容 新疆女貪官遭開除黨籍、公職

據央視新聞，日前，經中共中央批准，中共中央紀委國家監委對新疆維吾爾自治區政府前黨組成員、副主席任華嚴重違紀違法問題進行了...

小三男童不做功課偷玩電話 遭阿爸、嫲嫲狂毆40棍PO網被瘋傳

所謂「棒下出孝子」，部分長輩仍相信嚴厲的教育能讓孩子成才，但這套方法似乎已不合時宜。大陸1名小三男童近日因沒做功課及偷玩電話，遭爸爸及嫲嫲發現後，持棍輪流毆打男童40多下，「虎爸」更把「教仔」過程拍片分享至家長群組。短片旋即被瘋傳，有人看不過眼向舉報事件，警方調查後指已向虎爸及嫲嫲進行「批評教育」，避免家暴行為再次發生。

陸「嫦娥五號」組合體成功分離 將擇機在月面軟著陸

據央視新聞引述大陸國家航天局消息，11月30日，探月工程嫦娥五號任務飛行控制團隊按計劃實施嫦娥五號探測器著陸器和上升器組...

誠徵霸道總裁小秘書？中國求職平台上的「情色招聘」

「找工作，跟老闆談...但如果老闆要你躺著談呢？」中國線上求職陷阱，近期透過新聞媒體的臥底調查報導，揭發各種公司行號打著招募「董事長特助」、「生活助理」、「保母」等職位，提供優渥薪資待遇，但實則是大老闆物色性服務對象。而出現「情色招聘」資訊的線上求職平台，是擁有超過6,000萬用戶的、號稱中國最大求職網之一的「BOSS直聘」，2014年上線後主打讓求職者與業主直接可以快速聯繫的去中介化平台，儘管業績營運出色，卻也在過去幾年當中出現過類似的假招聘案件。莘莘學子畢業後的第一個社會挑戰，竟不是來自職場的專業拚搏，而是求職平台上充滿惡意的應徵資訊風險。究竟這些情色招聘的套路為何？作為求職平台，又到底該如何核實工作內容，避免產生下一個受害者？

兩岸微流行／神奇App 大學生秀創意

一款App，可即時幫助盲人識別路上的盲道、紅綠燈和障礙物，並語音提醒，使盲人不依靠別人幫助，也能獨自出門；一款App，可...

熱門新聞

四川藏族青年陸全網爆紅 連華春瑩都為他發推特

22歲女搭霸王車想用身體付錢 司機嚇壞報警：她太醜我不要

微博閱讀量15.7億！藏族小伙野性美暴紅 中國各省搶人

拜登上台 中美6面向可望緩解

陸「嫦娥五號」探測器組合體成功分離 影片曝光

陸專家：陸明年GDP增速可望7%到8%或以上 經濟仍在恢復

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。