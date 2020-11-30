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四川藏族青年陸全網爆紅 連華春瑩都為他發推特

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
四川藏族青年丁真爆紅，連大陸外交部發言人華春瑩都為他連發三篇推特貼文。（圖／取自觀察者網）
四川藏族青年丁真爆紅，連大陸外交部發言人華春瑩都為他連發三篇推特貼文。（圖／取自觀察者網）

一名四川甘孜藏族青年「丁真」最近在大陸網路爆紅，他火紅的程度就連大陸外交部發言人華春瑩都為他連發三篇推特貼文，介紹這位最近在大陸爆紅的藏族小伙。據了解，丁真日前成為四川省甘孜州國企員工，並擔任當地旅遊形象大使，拍攝宣傳片「丁真的世界」，為自己的家鄉代言。

觀察者網報導，華春瑩29日連發三篇推特貼文，介紹這名最近在大陸爆紅的藏族小伙。包括「四川電視台來了位新『主播』，作為嘉賓的丁真用他的母語藏語播報新聞。」「最近，丁真陽光燦爛，天真無邪的微笑照片在網上走紅後，他成了社交媒體上的明星。」華春瑩還發了一張丁真乘風策馬的動圖。

央視新聞報導，據了解，丁真現在已經成為四川省甘孜州理塘縣文旅體投資發展有限公司的正式職工，並成為當地的旅遊形象大使。

丁真走紅還讓大陸多個地方都在搶「他」。比如，西藏抓住機遇開始「搶人」，西藏日報在官方微博裡連續更新三條動態，直接喊話丁真「我們在西藏等你」，同時還發出多張布達拉宮照片。之後，山東、雲南、遼寧、青海等各省區也紛紛加入，開啟混戰模式，各地文旅帳號紛紛貼出自己的旅遊資源，邀請丁真去自己家鄉。

而丁真29日接受了央視採訪。他用藏語說：「我不知道自己是怎麼紅的，但是很高興出了名，很高興做很多關於家鄉的宣傳工作。」

談到未來的打算時，丁真表示：「首先是要學習，希望能勝任公司安排的任務，希望做好每一件事，還想要繼續騎馬拿冠軍。」

最後丁真還不忘為自己的家鄉做宣傳，邀請大家來四川甘孜理塘遊玩。

西藏 華春瑩

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