小三男童不做功課偷玩電話 遭阿爸、嫲嫲狂毆40棍PO網被瘋傳

所謂「棒下出孝子」，部分長輩仍相信嚴厲的教育能讓孩子成才，但這套方法似乎已不合時宜。大陸1名小三男童近日因沒有功課及偷玩電話，遭爸爸及嫲嫲發現後，持棍輪流毆打男童40多下，「虎爸」更把「教仔」過程拍片分享至家長群組。短片旋即被瘋傳，有人看不過眼向舉報事件，警方調查後指已向虎爸及嫲嫲進行「批評教育」，避免家暴行為再次發生。

大陸網絡早前流傳長約2分鐘的短片，指江蘇省常州市1名小學三年級男童疑在家中被爸爸及嫲嫲持棍毆打。片段可見，男童站於書桌旁邊，被爸爸抽着衣服，以棍痛打臀部約20下，其間痛得以雙手遮掩屁股躲避。嫲嫲見狀則幫忙捉住男童並將他壓在地上，其後「接力」拿棍，再毆打男童20多下。

涉事片段疑被男童爸爸上傳至家長群組，曝光後即引來家長們熱議及瘋傳，有人不值男童爸爸及嫲嫲所為，決定向警方舉報。有爆料網民指，涉事虎爸曾在家長群組表示，因為兒子不好好做功課和背生字，半夜又偷玩電話，而且曾騙嫲嫲說要用手機拍片及交功課，實則卻是以手機偷玩遊戲，一怒之下才會動手教訓兒子。

片段引來當地警方介入，法醫經檢查後認為男童的瘀傷屬皮外傷，警員遂向男童爸爸及嫲嫲進行「批評教育」及依法告誡。至於男童的班主任亦於事件曝光後即時聯絡爸爸及嫲嫲，提醒他們注意教育方法，強調不能再以暴力方式教育孩子。

男童就讀學校的1名工作人員並後向傳媒表示，男童已於前日（27日）正常上學，班主任與家長傾談後得知，爸爸事發時感到「恨鐵不成鋼」，才會使用「暴力教育」，已提醒對方注意教育方式，「這種教育方式肯定不對，有些家長對教育的理解程度不是很高，我們會和他們溝通，讓其轉變一下教育孩子的方法」。

延伸閱讀：

外賣食物無送上樓 foodpanda送遞員遭男客打到趴地 網民鬧野蠻

5歲做業主！寶貝孫睡夢中被打指模 爺爺全額付清送層樓上車

文章授權轉載自《香港01》